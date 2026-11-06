La Ertzaintza ha detenido a 735 personas en Euskadi en más de una ocasión por el mismo motivo entre enero y agosto

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha contabilizado 735 personas detenidas en más de una ocasión por el mismo delito en los ocho primeros meses de 2026, de las que 327 son por requisitorias judiciales, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Por territorios y capitales, en Álava son 109 las personas detenidas, 35 de ellas por requisitorias judiciales, mientras que en Vitoria-Gasteiz han sido detenidas 92 personas, 26 de ellas por requisitorias judiciales.

En Bizkaia se han contabilizado 430 personas detenidas, de las cuales 246 son por requisitorias judiciales. En Bilbao han sido detenidas 245 personas, 161 por requisitorias judiciales.

Por su parte, en Gipuzkoa se ha detenido 196 personas, 46 de ellas por requisitorias judiciales. En San Sebastián se han contabilizado 88 personas detenidas, 13 por requisitorias judiciales.

Entre enero y agosto de 2026 los delitos más comunes cometidos entre las personas detenidas por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo delito en Euskadi son los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, 168 personas en total, 34 de ellas en Álava, 74 en Bizkaia y 60 en Gipuzkoa.

Entre estos delitos, los más repetidos son los robos con violencia e intimidación, con 66 personas detenidas en más de una ocasión por este mismo delito, seguidos de los robos con fuerza en las cosas, con 52 personas detenidas.