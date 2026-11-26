Homenaje de la Ertzaintza a Joseba Goikoetxea - ERTZAINTZA

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha realizado este mediodía un nuevo acto de recuerdo al que fuera Sargento Mayor de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea Asla, asesinado hace 33 años por la banda terrorista ETA, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Al homenaje han asistido el director de la Ertzaintza, Aitor Landa, los Jefes de División de Investigación Criminal y de la Oficina Central de Inteligencia, así como otros mandos, compañeros ertzainas, familiares y personas allegadas.

En el acto, llevado a cabo en la sede central de la Ertzaintza en Erandio, junto al monolito erigido en su memoria, se ha realizado una ofrenda floral y se ha guardado un minuto de silencio.

Este acto de memoria también se ha realizado este mediodía en otras unidades y centros policiales de la Ertzaintza, en los que se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de Joseba Goikoetxea.

El Sargento Mayor de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea, fue asesinado por ETA en 1993. El día 22 de noviembre cuando conducía su vehículo por Bilbao, fue disparado a través de la ventanilla en presencia de su hijo, que resultó ileso. Tras el atentado, fue trasladado con vida a un centro hospitalario, pero falleció cuatro días después debido a la gravedad de las heridas sufridas.