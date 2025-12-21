La Ertzaintza investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en Barakaldo (Bizkaia)

Archivo - Sucesos.- Imputado un varón como presunto autor de una agresión sexual ocurrida el martes en una vivienda de Vitoria - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha iniciado una investigación policial tras la localización este domingo por la mañana del cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de Barakaldo (Bizkaia), según ha informado el Departamento vasco de Seguiridad.

Hacia las once y media de esta mañana, familiares de una mujer han comunicado a la Ertzaintza que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida, en el interior de su vivienda.

Al lugar se han desplazado dotaciones en funciones de protección ciudadana de la Ertzain-etxea de Sestao y personal médico, que han confirmado que la víctima había muerto.

Para el esclarecimiento de lo ocurrido también se ha personado allí una comisión judicial y médico forense, iniciándose la correspondiente investigación.