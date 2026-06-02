La Ertzaintza no descarta ninguna hipótesis sobre la muerte del varón de 46 años encontrado en Mundaka

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza no descarta ninguna hipótesis sobre la muerte del varón de 46 años encontrado sin vida el pasado domingo en un domicilio de Mundaka (Bizkaia), según ha informado a Europa Press el Departamento vasco de Seguridad.

El cuerpo sin vida fue encontrado durante la tarde del pasado domingo por una persona del entorno familiar del fallecido en una vivienda de la localidad vizcaína, que dio aviso a los servicios de emergencia.

El cadáver fue trasladado al Instituto Anatómico Forense para que la autopsia determine las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Al parecer, éste presentaba indicios de violencia, y la Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las causas de su muerte.