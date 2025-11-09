Ertzaintza y Policía Locales refuerzan la vigilancia y control del transporte escolar en Euskadi del día 10 al 14

BILBAO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza, en coordinación con las Policías Locales, reforzará la vigilancia y control del transporte escolar en Euskadi desde este lunes al próximo viernes con el objetivo de velar por la seguridad vial de los menores. Este refuerzo forma parte del calendario de 32 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte que se desarrollan durante todo el año.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, por un lado, se verificará que este transporte cumple con la legislación en cuanto a autorizaciones administrativas, condiciones técnicas de los vehículos etc.

Por otro, se comprobará el uso del cinturón por parte de los menores estudiantes, así como de la persona conductora y la acompañante. Además, se hará especial hincapié en las medidas que afecten a la seguridad de los escolares como, por ejemplo, la señalización en los vehículos y la presencia de la persona adulta que debe cuidarles durante los traslados.

Tal como recuerda el Gobierno Vasco, "los menores son uno de los colectivos más vulnerables en materia de Seguridad Vial, por lo que requieren una especial protección". "Reforzar los controles al transporte escolar contribuye a prevenir accidentes que pueden afectar a este colectivo", ha subrayado Seguridad.

Además, ha destacado que "hay que tener en cuenta que para los vehículos que realicen transporte escolar se reducirá en 10 Km/h la velocidad máxima fijada en función del tipo de vehículo fuera de poblado".

Los controles se realizarán, a ser posible, en las instalaciones del centro escolar, una vez que el vehículo haya llegado a su destino y después de que el alumnado se haya apeado.