Cartel para mujeres víctimas de violencia - ERTZAINTZA

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha registrado, entre enero y octubre de este año, un total de 6.646 delitos en las diferentes formas de violencia contra la mujer ejercida por parte de la pareja o expareja, por un familiar en el seno del hogar o contra su libertad sexual, lo que supone un incremento de este tipo de delitos del 11,23% comparado con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 5.975, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Durante este periodo, la Ertzaintza ha contabilizado 5.247 mujeres víctimas de estos delitos, frente a los 4.810 registrados durante el mismo periodo de 2025.

Respecto a los orígenes de estas mujeres víctimas, la mayoría, 2.962, son de nacionalidad española, frente a las 2.292 de origen extranjero. De estas últimas, son mayoría las de procedencia latinoamericana con 1.621.

Por territorios históricos, tanto el número de casos, como el de mujeres víctimas aumenta en todos. En Bizkaia, se han registrado 3.362 delitos por violencia contra la mujer (+10,59%), en Álava ascienden a 1.182, un 17,03% más, y en Gipuzkoa suman 2.102, un 8,57% más.

En cuanto a las mujeres víctimas de violencia, en Álava ascienden a 889 (+10,43%), en Bizkaia a 2.676 (+8,69%) y en Gipuzkoa a 1.682 (+9,01%).

En lo que va de año no se ha contabilizado ningún homicidio doloso, aunque sí se han producido cuatro casos de tentativa de homicidio doloso o asesinato a mujeres por parte de su pareja o expareja.

El mayor número de denuncias de la Ertzaintza de ese periodo siguen recogiéndose en 2026 por casos de violencia ejercida por la pareja o expareja, 4.781, lo que supone un aumento del 11,11% con respecto al año anterior. De ellas, la mayoría son malos tratos habituales físicos, injurias, vejaciones y lesiones, seguido de los delitos contra la libertad como amenazas, coacciones o acoso.

El segundo principal entorno en el que se dan las agresiones a las mujeres es en el entorno del hogar (violencia intrafamiliar, excluyendo la pareja o expareja) donde se han dado 1.205 casos en lo que va de año frente a los 1.023 del mismo periodo en 2025.

Finalmente, se registra un ligero aumento en la comparativa de los periodos 2026 y 2025 en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, ya que se han dado 660 casos frente a los 649 del año anterior, un 1,69% más. La mayoría han sido agresiones sexuales, 388, pero suponen una bajada del 4,90%. Las agresiones sexuales más graves han aumentado desde las 126 producidas en 2025 hasta las 155 de este año.

MUJERES PROTEGIDAS

Uno de los principales ejes de actuación de la Ertzaintza es el dirigido a la protección integral de las mujeres víctimas de la violencia machista. La evaluación del riesgo de cada mujer se clasifica en 4 niveles (básico, moderado, alto y especial) en base a los cuales se asignan las medidas de protección adecuadas.

En estos momentos, 6.917 mujeres reciben algún tipo de protección de la Ertzaintza tras denuncia o conocimiento policial. De ellas, 4.195 lo son por orden judicial, mientras que el resto recibe esa protección atendiendo a los protocolos policiales que analizan el riesgo de cada víctima.

Los casos más graves se realizan con un servicio de escolta permanente o puntual a las mujeres con mayor riesgo. En esta situación se encuentran 29 mujeres, 13 en Bizkaia, 11 en Gipuzkoa y 5 en Álava.

Por su parte, se presta servicio de contravigilancia a 277 mujeres, 158 en Bizkaia, 75 en Gipuzkoa y 44 en Álava, mientras que 158 mujeres disponen de una aplicación o de un teléfono Bortxa (51 en Bizkaia, 45 en Gipuzkoa y 62 en Álava).

Además, 189 hombres llevan pulsera de localización por orden judicial controlada por la Ertzaintza: 69 en Bizkaia, 74 en Gipuzkoa y 46 en Álava.