La Ertzaintza registra la vivienda del supuesto homicida del joven taxista en Azpeitia para intentar localizarle

Imagen tras el disparo con arma de fuego a un hombre en Azpeitia - ARNAITZ RUBIO/ EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza registraba, pasadas las 14.00 horas de la tarde, la vivienda en Azpeitia (Gipuzkoa) del hombre que, presuntamente, acabó este pasado martes, con la vida de un taxista, de 30 años, en el marco de un operativo para tratar de localizarle. El sospechoso se dio a la fuga en un vehículo, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

El operativo, en el que participan varias patrullas de la Policía Vasca dentro de la investigación que permanece abierta para la búsqueda del autor de los hechos, se ha desplegado a lo largo de este martes en el barrio azpeitiarra de Landeta.

En total seis patrullas, con agentes de la Ertzaintza y de la Policía local, se encuentran sobre las 14.00 horas de este miércoles, en la zona del polígono industrial. Los agentes habrían accedido al domicilio del presunto autor de la muerte del joven, en un edificio de viviendas ubicado junto a los citados pabellones, y estarían registrando la casa, según fuentes de la investigación.

El suceso se produjo en la tarde de este pasado martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, donde un hombre perdió la vida tras recibir disparos con arma de fuego. La Policía Vasca abrió una investigación para esclarecer los hechos, que continúa en curso.

Según testigos presenciales, el sospechoso embistió el coche del joven, que, cuando bajó del vehículo, recibió los disparos. Por su parte, el presunto autor huyó en un automóvil gris. La víctima es un joven de 30 años, taxista de profesión, aunque también es muy conocido en la localidad por su trabajo como DJ, faceta en la que habría pinchado en conocidas salas como Dabadaba o Pagoa.