La Ertzaintza retira otros seis botes de ácido pícrico en centros educativos para su neutralización

Bote de ácido pícrico localizado en Eibar - ERTZAINTZA

BILBAO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDE) de la Ertzaintza ha retirado otros seis botes de ácido pícrico encontrados en centros educativos de Eibar, Getxo, Bilbao y Vitoria-Gasteiz para su posterior neutralización.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, tras las neutralizaciones realizadas en los últimos días por parte de la UDE de tres botes de ácido pícrico en tres centros educativos de Euskadi, durante la mañana de este miércoles se han recibido cuatro nuevos avisos desde el centro educativo La Salle de Eibar, el IES Aixerrota de Getxo, Zabalburu Ikastetxea de Bilbao y el IES Miguel de Unamuno de Vitoria-Gasteiz.

Los componentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos desplazados a estos centros educativos han retirado, seis recipientes con esta sustancia, en concreto uno de 250 gramos en Eibar, dos de 25 grmaos en Getxo, uno de 250 gramos en la capital vizcaína y dos de 25 gramos en la capital alavesa, para, posteriormente, proceder a su destrucción.

Desde la Ertzaintza han recordado que en caso de localización de ácido pícrico, un producto muy habitual hace años en prácticas de laboratorio en centros educativos, no se manipule y se dé aviso para que los especialistas de la UDE puedan retirarlo con seguridad.