Esan denuncia el señalamiento de un ertzaina y exige el fin de la "intimidación"

BILBAO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Esan ha denunciado que un ertzaina está siendo objeto de una campaña de señalamiento público en Leioa (Bizkaia), al que ha trasladado su apoyo "absoluto" y ha exigido el fin de la "intimidación". "Lo que algunos pretenden presentar como una crítica a una actuación policial es, en realidad, un nuevo intento de convertir a un profesional de la Ertzaintza en una diana pública por el mero hecho de vestir un uniforme y cumplir con su obligación", ha indicado el sindicato.

Para Esan, resulta "revelador" que, tras los incidentes ocurridos durante el recibimiento de la Flotilla en el Aeropuerto de Loiu, haya quienes hayan decidido "perseguir a un agente concreto, en lugar de reflexionar sobre qué provocó que, de todos los lugares donde fueron recibidos sus integrantes, solo aquí se produjera un escenario de tensión y confrontación".

Según ha recordado, los miembros de la Flotilla fueron recibidos en distintos países, ciudades y aeropuertos, hubo aplausos, abrazos y emociones, pero "únicamente en Euskadi algunos decidieron convertir aquel recibimiento en un escenario de confrontación con la Policía Vasca", lo que ha achacado al hecho de que "todavía existen sectores incapaces de aceptar con normalidad a la Ertzaintza como una institución democrática al servicio de toda la sociedad vasca", que continúan observando a los ertzainas con "desconfianza, hostilidad e incluso odio".

En este sentido, ha apuntado que "señalar a un ertzaina, difundir su identidad, acosarlo o intentar condicionar su vida personal y profesional mediante la presión social, no es crítica, no es libertad de expresión y no es democracia. Es intimidación".