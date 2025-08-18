Espido Freire, Juan Manuel de Prada y Javier Urra abordarán la IA en los cursos de verano de la EHU

SAN SEBASTIÁN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los escritores Espido Freire y Juan Manuel de Prada y los psicólogos Javier Urra y Marino Pérez-Álvarez abordarán la Inteligencia Artificial (IA) y el comportamiento humano en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco (EHU).

El curso, que lleva por título 'El ser humano no es lógico y la inteligencia no es artificial', se impartirá del 25 al 27 de agosto en el Palacio Miramar de San Sebastián con el objetivo de "concienciar a la sociedad sobre las características más esenciales de la persona y los instrumentos que pueden ayudarla", según han explicado desde la organización.

"Se cree que los seres humanos somos lógicos, pero sus comportamientos nos muestran que no siempre es así. En este curso de verano se abordarán datos, experiencias, anécdotas y experimentos que lo demuestran", han añadido.

El psicólogo y director de este curso, Javier Urra, será el encargado de abrir las sesiones con la ponencia 'El ser humano es psicológico', al que seguirá la escritora Espido Freire con 'Las historias, la inteligencia y la lógica'.

También participará en este seminario el escritor Juan Manuel de Prada, que se centrará en 'Los demonios de la inteligencia artificial', mientras que el psicólogo Marino Pérez-Álvarez disertará sobre el 'Ser humano en tiempos de mascotas y robots'.