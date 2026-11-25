Archivo - El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha defendido a su formación como "la voz cualificada" de su formación para que las prioridades vascas no puedan "quedar relegadas" en Madrid. Además, ha advertido que se afronta una "legislatura trascendental" en la que Euskadi "se juega muchas cosas" y el Grupo Vasco, que pretende volver a conseguir en las elecciones del 29N, las defenderá "este quién esté" en el Gobierno del Estado.

Esteban ha presentado el desayuno informativo Fórum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao, en el que han participado la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero; el número uno a la Cámara baja por Álava, Gorka Urtaran, y la cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Idoia Sagastizabal.

El líder jeltzale ha destacado que esta "importante" campaña ha sido "tensa" y se ha enfocado, sobre todo, en quién va a ser el presidente del Gobierno español, si Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, mientras que el PNV ha querido centrarse en defender sus propuestas, frente a otras formaciones que han hablado de "bloques, y parece que ahí está todo el juego y toda la importancia de estas elecciones".

"Para nosotros, es todo lo contrario y es un error centrarnos únicamente en el día 29. Aquí lo que se juega es quién representa a Euskadi durante cuatro años y si los asuntos de Euskadi van a estar o no presentes en Madrid. Y es necesario porque nuestra realidad institucional es muy diferente en el plano económico, por el ámbito competencial, y por el ámbito social, cultural, etc", ha añadido.

A su juicio, en estos comicios "muy importantes", las prioridades vascas no pueden quedar "relegadas". "Ahí el Grupo Vasco tiene mucho que decir", ha asegurado.

Desde su trayectoria de 21 años en el Congreso de los Diputados, doce de ellos como portavoz del PNV, cree que en las Cortes Generales ha habido "una trayectoria impecable de décadas, de un poso que ha dejado el Grupo Vasco respetable por el resto de grupos" y también de "solvencia".

"Somos el segundo partido más viejo en el Congreso, después del PSOE, con más de cien años de presencia. Hemos participado en debates trascendentales, hemos facilitado acuerdos en innumerables ocasiones. Me parece que, poniendo serenidad en esos debates y con sentido común y un sentido práctico también de servicio a nuestro pueblo", ha subrayado.

Aitor Esteban ha dicho que han estado en "debates muy importantes a lo largo de estas últimas legislaturas, hasta el punto que, en un momento, se llegó a titular 'España en manos del PNV'. "Hemos sido y seguiremos siendo importantes y trascendentales a la hora de lograr acuerdos y de hacer política en Madrid en el futuro", ha indicado.

También ha remarcado que han sido "eficaces", al ser "prácticos y lograr acuerdos". "Este es un trabajo en equipo. No me refiero solo a las mujeres y a los hombres que están allí como parlamentarios. Es un trabajo en equipo con tres patas importantes: primero, con el Gobierno Vasco, con el Lehendakari y con el resto de instituciones vascas", ha apuntado.

Porque tiene que haber "alguien" que esté en Madrid en el trabajo diario, "que pueda gestionar, que pueda ayudar, que pueda desbloquear en esa discusión con los gobiernos, incluso en algunos momentos presionar también con los votos que puedan interesar en determinado momento".

"Evidentemente, también está el partido dando un sentido a todo esto, a la dirección, al impulso, dando impulso al grupo parlamentario.

Es un trabajo en equipo y las instituciones vascas necesitan que haya un Grupo Vasco allí para funcionar mejor", ha insistido.

Por ello, el PNV pretender "dar continuidad a toda esa labor, con experiencia acreditada y un equipo que da confianza, con tres cabezas de lista diferentes, con tres trayectorias personales diferentes, pero con una misma responsabilidad que es representar adecuadamente a Euskadi". Esteban ha recordado que el PNV está subrayando en esta campaña electoral que el PNV es "una póliza para la Casa Vasca".

NUEVA LEGISLATURA

El presidente del EBB ha señalado que "empieza una etapa nueva en el Congreso y en el Senado, una nueva legislatura muy importante". "En un mundo en transformación, en Euskadi se juegan muchas cosas. Es importante que una sociedad diferenciada como la nuestra, en economía, en sociedad, institucionalmente, esté presente allí, con iniciativas propias y para defender todo aquello que nos interesa. Es importante, fundamental, que haya un Grupo Vasco del PNV, que haya fuerza para defender vuestros intereses, los intereses de la ciudadanía vasca, este quien esté, el que sea", ha reiterado.

Porque se van a jugar en Madrid "asuntos trascendentales para la vida diaria" de los vascos. "Es importante tener una voz cualificada que sepa defender cuáles son los intereses de la ciudadanía vasca. Esa voz es la del Grupo Vasco, es la voz del PNV y es importante votar al PNV en estas próximas elecciones el domingo", ha concluido.