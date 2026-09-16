Esteban dice que "en Madrid había interés por citar al PNV" en relación a Ceuta y el PSOE "ha mordido el anzuelo"

Archivo - El presidente del PNV, Aitor Esteban - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este miércoles que "en Madrid había interés por parte de algunos periodistas por citar al PNV" en relación a la crisis migratoria de Ceuta, y ha lamentado que en el PSOE haya "mordido el anzuelo y entrado al trapo".

Esteban se ha referido así, en una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a sus declaraciones sobre la crisis en Ceuta, en las que apuntó que Marruecos podría estar "chantajeando" al Gobierno, y a las posteriores reacciones criticándole tanto del propio Ejecutivo como del PSOE y del PSE-EE.

"En Madrid había interés por parte de algunos periodistas por citar al PNV. Patxi López no quería mencionar al PNV pero se le preguntó una y otra vez. Andueza dice no sé qué de tertulias de extrema derecha y que luego pactamos con Bildu. A ver cómo se entiende eso. Cuando no se puede responder a las crítcas que se hacen, te vas por las ramas y dices cosas así despreciando", ha lamentado.

LA GESTIÓN DE LA CRISIS DE CEUTA, "NADA FÁCIL"

Aitor Esteban ha explicado que, por un lado, él ya dijo que no tenía pruebas para confirmar la posible responsabilidad de Marruecos en la crisis migratoria en Ceuta y, por otro, que "gestionar esta crisis no sería fácil ni para este Gobierno ni para ningún otro".

"Eso también lo dije claramente pero de eso no se ha hablado, porque una parte de la prensa madrileña tenía interés en subrayar aquello. Los socialistas ha mordido el anzuelo y ha entrado al trapo, pero las cosas hay que situarlas en su propia medida", ha señalado.

En su opinión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no pensaba al principio" que lo ocurrido en Ceuta "iba a tener la importancia que ha adquirido", sino que "se iba a reconducir en una o dos semanas, pero no ha sido así".

Además, ha considerado que crisis de Ceuta "ha tenido influencia" en la sociedad y que "la psique de la sociedad no es la misma que antes de lo de Ceuta, porque las cosas han cambiado". "No creo que sea sencillo reconducirlo, pero ojalá, porque sería bueno para todos, empezando por los ceutíes", ha concluido.