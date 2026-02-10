Esteban (PNV) cree que Sánchez esperará a que el PP baje a costa de Vox y el PSOE se estabilice para convocar elecciones

Archivo - El presidente del EBB, Aitor Esteban, interviene durante la IX Asamblea General del PNV, a 13 de diciembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha insistido en que el presidente Pedro Sánchez tiene que ir pensando en convocar elecciones porque hasta 2027 "a base de decreto ley ómnibus, va a ser insoportable para el Gobierno, pero para todos los grupos políticos también". Además, cree que Sánchez esperará a que el Partido Popular baje a costa de Vox y el PSOE se estabilice para convocar los comicios.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Esteban ha reflexionado sobre las elecciones de Aragón en las que ha ganado el PP, a pesar de que ha perdido dos diputados, mientras Vox ha doblado escaños, al conseguir 14 asientos, y el PSOE se ha quedado en 18, cinco menos, para situarse en su mínimo histórico.

El líder jeltzale ha señalado que "esa tendencia ascendente que esperaba recibir el PP no se está produciendo, sino que se está produciendo en Vox, y eso le merma en gran medida, e incluso le hace disminuir" su representación. También ha dicho que el PSOE "está estancado, pero resiste".

"Veo que los dos grandes, con poca visión de largo plazo, están excitando los extremos y favoreciendo las posiciones extremas. No sé que va a pasar y cuándo van a ser las elecciones (generales), pero el presidente seguramente está viendo cómo evoluciona la demoscopia", ha añadido.

En este sentido, cree que Pedro Sánchez esperará a que suba Vox y eso provoque que el PP baje y el PSOE se estabilice o se mantenga "en una especie de suelo que tiene". A su juicio, puede haber un momento en el que populares y socialistas estén "bastante parejos y quizá pueda ser el momento de hacer una convocatoria electoral, cuando el PP pueda estar más debilitado".

En todo caso, ha dicho que esto le parece "irresponsable por ambas partes", y ha criticado que, "desde la izquierda, en el fondo, una y otra vez se está ayudando con los discursos a la ultraderecha, pero es que la derecha también ayuda a que Vox siga adelante".

Aitor Esteban ha apuntado, en esta línea, que "el fichaje de Vito Quiles ya fue la monda, legitimando ya incluso modos y maneras", y ha reprochado que se esté generando "un clima social de enfrentamiento" que puede tener sus consecuencias "de aquí a cuatro, cinco, seis años u ocho años".

"Yo hablé de hacer un cordón sanitario político, de no hacer referencia a Vox, y el primero que lo rompió fue el presidente del Gobierno, pero todos y el resto de los partidos de izquierda también. Incluso cuando no es necesario nombrar a Vox, se le ha nombrado", ha lamentado, para considerar que se trataba de "darle alas" para que el PP "no pudiera coger alas".

"Pero lo que estás provocando es alimentar algo que luego va a ser muy difícil de parar. Y el PP ha dado sensación de normalidad a lo que Vox ha pedido cuando se ha sumado muchas veces a sus posiciones", ha indicado. En este sentido, ha recordado el discurso del expresidente del PP Pablo Casado en el que marcó distancias con el partido de Santiago Abascal. "Me dio la impresión de una derecha democrática europea, pero sin embargo todo eso se ha abandonado", ha criticado.

Esteban ha insistido en que "unos y otros están interesados en que, al final el elector o la electora solo pueda elegir entre blanco y negro", como si no hubiera "nada en la mitad". "Y para los que estamos en la mitad, no es una situación muy agradable, porque para explicar las cosas no vale con un exabrupto o un insulto, necesitas más tiempo y eso es difícil", ha apuntado.

ELECCIONES

El presidente del PNV ha manifestado que no cree que Pedro Sánchez tenga que convocar elecciones generales "mañana a la mañana, pero tiene que ir pensando en ello". Tal como ha recordado, su Gobierno no tiene presupuesto, la mayoría con la que contaba "ya no es una mayoría ni siquiera inestable, no va a poder sacar leyes adelante, los fondos europeos van a bajar muchísimo" y queda "todavía año y medio de legislatura". "A base de decreto ley ómnibus, va a ser insoportable para el gobierno, pero para todos los grupos políticos también", ha señalado.

Tras afirmar que él entiende que convoque los comicios "cuando le convenga", ha precisado que "la única ventaja que tiene básicamente es que no hay alternativa posible y eso sucede sobre todo porque está Vox, que es el elefante en el garaje". "No es una situación que los constituyentes hubieran previsto", ha apostillado.

Aitor Esteban ha subrayado que su partido no pone "la alfombra roja" al Ejecutivo como EH Bildu, pero mantienen un acuerdo de investidura y piden "que se cumpla". "Nosotros somos razonables a la hora de discutir los temas. No vamos a decir, 'no te vamos a votar a nada y vamos a votar a todo que no'. No, ni es nuestra posición ni creo que tampoco sería bueno para la ciudadanía porque puede que haya cosas interesantes y haya que votarlas, pero primero queremos que se cumpla el acuerdo de investidura", ha insistido.

Sin embargo, ha advertido que lo que no van a hacer es lo que hacían "a principios de legislatura, que por la paz un Ave María", y como el bloque de la investidura era muy diferente, consideraban que "algo había que tragar". En estos momentos, ha avisado al Gobierno que no cuente con el PNV si propone algo que "su votante tipo no entienda", para describir al afiliado del PNV como gente "muy plural", pero "institucional, de orden, que le gusta que las cosas funcionen, centrada en las políticas, progresista en lo social y en lo económico clásico".

Al margen esto, ha reiterado que "una legislatura llevada hasta 2027, a base de decreto-ley, puede ser mala para todo el mundo", pero ha vuelto a afirmar que, mientras "haya partido", los jeltzales "van a jugar". "Aquí el único que puede pitar el final del partido, tal y como están los mecanismos constitucionales y la composición de la Cámara, es Sánchez", ha indicado.

EUSKADI

El líder del PNV ha admitido que mantienen con los socialistas una alianza en el Gobierno de Euskadi y en las principales instituciones vascas, aunque ha dicho que eso no es lo que "les ata completamente", sino que ellos van a estar "a que se cumpla el acuerdo de investidura, y lo demás", irán viendo "propuesta por propuesta", para respaldar "lo que sea razonable".

En su opinión, si su partido se posicionara votando "absolutamente en contra" el Gobierno de Pedro Sánchez y estuvieran "enfrentados", probablemente no se rompería el Ejecutivo vasco, aunque ha admitido que "habría bastante lío". En estos momentos, ha precisado que "no hay lío" en el Gobierno de Euskadi. "Son fuegos de artificio, sinceramente. Bueno, puede haber diferencias puntuales en algún tema concreto", ha añadido.

El presidente del EBB ha manifestado que, en alguna, quizá el PSE-EE "está marcando posición". "No sé, igual tienen datos de que las elecciones van a ser más pronto de lo que parece. Pero son cosas de detalle que además, se hablan", ha asegurado. Por último, ha indicado que habrá que ver qué ocurre con el accidente de Adamuz, que puede tener "unas repercusiones muy grandes".