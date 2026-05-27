Etxanobe dice que Diputación participará en la financiación del TAV porque "está siempre en los proyectos estratégicos"

Pleno de las Juntas Generales de Bizkaia - JUNTAS DE BIZKAIA

PP pide explicar "el cambio de posición" y pregunta "por qué el PNV nos ha castigado sin tren de alta velocidad a los vascos?"

GERNIKA (BIZKAIA), 27 (EUROPA PRESS)

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que la Diputación vizcaína va a participar en la financiación de la entrada del tren de alta velocidad en Bilbao porque "ha estado, está y estará siempre al lado de todos los proyectos estratégicos". Asimismo, ha rechazado que haya "contradicción" en la postura que esta institución ha mantenido en relación a este proyecto, al que se suma tras conocerlo "en profundidad" y valorarlo.

Etxanobe ha comparecido ante el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia a petición del PP, cuyo juntero Diego Pagadigorria ha emplazado a la diputada general a explicar el reciente "cambio de posición" de la Diputación respecto a su disposición a participar en la financiación de la entrada del tren de alta velocidad a Bilbao.

Tras reiterar la apuesta de su formación por el tren de alta velocidad, el apoderado del PP ha criticado los "retrasos" y "proyectos incumplidos" que se han dado y que no tienen "ningún sentido", y ha pedido "claridad".

"¿Por qué el PNV nos ha castigado sin tren de alta velocidad a los vascos?", ha cuestionado Pagadigorria, que ve "responsabilidad clarísima" en los gobiernos de Euskadi y de las diputaciones.

En su respuesta, la diputada general ha reivindicado que el TAV es "una infraestructura estratégica y de máxima importancia" para mejorar la movilidad y disponer de "unas comunicaciones óptimas" con el resto de Estado y también con Europa, así como para incrementar el desarrollo económico y la competitividad de las empresas y para la descarbonización del transporte.

Todo ello, ha añadido, "revertirá en mejores servicios públicos y, por tanto, en mayores cuotas de bienestar y de calidad de vida" para los vizcaínos. "Ese, y no otro, es el objetivo permanente de la Diputación foral", ha subrayado.

Etxanobe ha lamentado los "innumerables retrasos" que se han producido en este proyecto, que "arrastra un historial muy largo de hitos incumplidos". "37 años, nada más y nada menos, han transcurrido desde que el proyecto comenzó a gestarse", ha recordado.

En palabras de la diputada general, "fruto de meses de trabajo técnico y también de consenso institucional, estamos ante un proyecto transformador de primer orden que va mucho más allá de una estación de tren".

VALORAR ANTES

Por ello, ha remarcado, la Diputación va a participar en la financiación de la entrada del TAV. "Vamos a hacerlo porque el planteamiento contribuye a una mejor movilidad y más sostenible, porque mejora la conectividad interna, porque impulsa la transición energética, porque genera oportunidades económicas y empleo, porque ayuda a afrontar también el reto de la vivienda y porque recupera espacios para las personas y para la regeneración urbana de Bilbao", ha explicado.

Según ha remarcado, la Diputación Foral de Bizkaia "ha estado, está y estará siempre al lado de todos los proyectos estratégicos" para el territorio. "Y este sin duda alguna lo es", ha concluido.

Asimismo, ha subrayado que "no hay contradicción, ni cambio de opinión" en la posición de la Diputación, a la que le "gusta, antes de tomar decisiones, saber de lo que se tratan los temas, conocer los proyectos en profundidad y valorarlos antes". "Y eso es lo que ha sucedido en este caso", ha precisado.