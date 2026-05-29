Etxebarria dice que desalojarán URSSA y EGA porque no quieren "a nadie viviendo en inseguridad e insalubridad"

Maider Etxebarria - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha asegurado que van a seguir dando los pasos necesarios para lograr el desalojo de las personas que ocupan los pabellones de URSSA y EGA porque no quieren "a nadie viviendo en situación de inseguridad e insalubridad".

En la rueda de prensa para informar de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, la alcaldesa se ha referido al dispositivo policial preventivo desarrollado este pasado miércoles en las fábricas abandonadas de URSSA y EGA, situadas en la calle Campo de los Palacios de Vitoria-Gasteiz, que se saldó con la identificación de 119 personas.

Maider Etxebarria ha recordado que, el pasado mes de enero, desde el ayuntamiento iniciaron un requerimiento a las empresas privadas "para que, de una vez por todas, se pudiese solucionar este tema", dado que existía "una situación de insalubridad y por cuestión de seguridad para estas personas ocupas de estos pabellones".

La alcaldesa ha señalado que estos pabellones "no se puede vivir porque son sitios inseguros" y ha advertido que "la ocupación no es ninguna solución".

Por eso, ha indicado, esta semana, a raíz de los requerimientos que se han hecho como inicio para dar fin a esta ocupación, hubo "un gran procedimiento que se efectuó gracias a la coordinación entre Policía Nacional, Ertzaintza y con apoyo de la Policía Local".

Según ha preecisado, se procedió a la identificación de las personas que estaban en el interior de URSSA y EGA, y se van a seguir dando los pasos necesarios "en un proceso que sabemos cómo va a terminar y cómo queremos que termine, con el desalojo", porque "no queremos a nadie viviendo en situación de inseguridad y en situaciones de insalubridad".

Etxebarria ha señalado que "muchas personas se irán" de la ciudad "teniendo en cuenta la situación de irregularidad en la que están", porque "saben lo que les espera y se mueven". "Nosotros vamos a seguir siendo firmes en este procedimiento, ahora bien, tenemos que esperar a que la justicia siga sus pasos", ha dicho, para desear que "la justicia se manifieste cuanto antes para poder dar una solución definitiva a esta situación".

SERVICIOS SOCIALES

Por otro lado, ha señalado que los servicios sociales del ayuntamiento, que están siempre coordinados con la Policía Local, están atendiendo "desde un primer momento a las personas que estaban allí", dentro de sus competencias, y "manteniendo un contacto permanente con la gente de calle a través del servicio Hurbil".

En ese sentido, ha asegurado que "siempre hay un trabajo de análisis de la situación de estas personas y de la elaboración de un itinerario social para ofrecerles los recursos más adecuados a su situación".

La alcaldesa ha dicho que el objetivo del ayuntamiento es que "la ciudadanía de Vitoria y las personas que estamos ahora mismo en Vitoria vivan en una situación de seguridad". "Lo que no podemos permitir como institución es que en pabellones industriales que no reúnen condiciones de seguridad y que tienen mucha insalubridad estén residiendo personas", ha insistido.

Además, ha recordado, "ha habido altercados en estas fábricas" y, por eso, ha insistido, el ayuntamiento a iniciado un requerimiento a las empresas propietarias.

Tras precisar que "no son personas que están vivienda de una manera fija, sino que existen unos flujos que van y vienen", Etxebarria ha reiterado que todos los servicios municipales están coordinados para que "exista cada vez una mejoría para estas personas que viven allí". "Me gustaría tener muchísimos más recursos, pero los recursos son los que son", ha reconocido, para asegurar que seguirán "vigilando, estando cerca de estas personas que están en una situación muy vulnerable".

MALIENSES

Respecto a la queja que los miembros del grupo de solidaridad creado en el barrio de Salburua de Vitoria han elevado a la Defensoría vecinal de la ciudad (Síndica) para demandar una mayor implicación municipal en la atención a los migrantes procedentes de Malí que llevan casi un año, desde el verano de 2025, viviendo en la calle, esperando a conseguir su condición de refugiados, la alcaldesa ha dicho que tanto desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como desde el Gobierno Vasco, colectivos sociales y Delegación del Gobierno ha habido "un seguimiento absoluto, viendo y enfocando las diferentes posibilidades de ayuda".

Tras destacar que ha habido "muchas actuaciones desde las primeras semanas en que vimos a los primeros malienses cómo llegaban", ha insistido en que "ha habido siempre coordinación y, dentro de las instituciones, también hemos tenido nuestra propia coordinación".

En ese sentido, ha recordado que el servicio municipal de Deportes ha facilitado el acceso a las duchas del polideportivo de San Andrés, "con la ayuda de muchísimas personas voluntarias que se implicaron, como la Asociación Afroamericana y el Banco de Alimentos".

Asimismo, ha detallado que el ayuntamiento ha tenido citas con la Policía Nacional para intentar agilizar los trámites" y ha remarcado que "con los recursos que tenemos se está dando toda la ayuda que podemos".

Por otro lado, la alcaldesa afirmado que, con la actual situación geopolítica y el contexto internacional, se desconoce "cuáles van a ser las necesidades y las prioridades que vamos a tener que abordar".

En cualquier caso, ha destacado que "Vitoria siempre hemos sido una sociedad a todos los niveles muy solidaria, muy sostenible y desde luego muy unida". Por ello, con sus recursos, "que también son finitos" pretenden "ofrecer todas las posibilidades a cualquier persona que se encuentre en una situación más vulnerable".