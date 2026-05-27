Eudald Espluga presenta este jueves en Bilbao el ensayo "Imaginar el fin", una relectura del pensamiento apocalíptico

Eudald Espluga - ANTONIO NAVARRO WIJKMARK

BILBAO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El filósofo Eudald Espluga presenta este jueves en la librería Cámara de Bilbao (18.30 horas) el ensayo "Imaginar el fin", donde propone una relectura radical del pensamiento apocalíptico desde la utilización de las imágenes del fin del mundo (ángeles, profecías, catástrofes) como punto de partida para "repensar el apocalipsis como una historia radical de transformación ecosocial" y ver "el fin del mundo como el comienzo de un futuro postcapitalista".

En "Imaginar el fin" (Paidós), Espluga defiende "una rearticulación de la ansiedad colectiva en una forma de acción política posible, frente a la pasividad melancólica de los doomers, y la amenaza creciente del ecofascismo".

Según han informado desde la editorial, el autor, "con un estilo accesible, conecta filosofía, cultura pop y crítica social sirviéndose de series como "The Last of Us", los memes gnósticos, el preparacionismo ultraderechista o las utopías ecosociales", en un ensayo que, han subrayado, "convierte el miedo al futuro en un acto de resistencia intelectual y moral" propone usar el apocalipsis como "herramienta de esperanza".

Espluga recuerda que la sociedad actual vive rodeada de "discursos colapsistas (crisis climática, pandemias, amenazas tecnológicas, teorías conspirativas), que alimentan la angustia y el fatalismo de una generación atrapada en el doomscrolling y la desesperanza", pero él, por el contrario, plantea dudas y se pregunta acerca de la posibilidad de que "el apocalipsis no fuera el final, sino el principio de otra cosa".

Según razona el propio autor en su ensayo, "lo que determina el carácter apocalíptico de nuestro tiempo no es la gravedad de las crisis que nos atraviesan ni los datos científicos objetivos que certifican su inminencia, sino los relatos que utilizamos para darles sentido y enmarcar nuestra agencia política individual y colectiva".

Eudald Espluga (1990, Girona) es licenciado en Filosofía y máster en Comunicación y Estudios Culturales por la Universidad de Girona. Es autor de los ensayos "Las pasiones ponderadas" (2015), "Rebeldes" (2021) y "No seas tú mismo" (2021).