Euskadi activa este martes el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas

Archivo - Una de las fuentes temporales instaladas por el Ayuntamiento de Bilbao para combatir el calor - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha activado para este martes el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas en Euskadi, desde las doce del mediodía hasta las ocho de la tarde.

Las temperaturas máximas podrían rondar los 34ºC en la zona de transición y los 36ºC en el eje del Ebro, según ha indicado el Ejecutivo en un comunicado.

Por su parte, las temperaturas máximas en la zona costera podrían rondar los 27ºC y en la zona cantábrica interior llegar a los 31ºC, han indicado.

El aviso amarillo por temperaturas altas persistentes o muy altas se mantendrá también este miércoles, día 12. De este modo, el aviso por temperaturas altas persistentes se mantendrá desde las 00.00 hasta las 24.00 hora local.

Las temperaturas mínimas y máximas se pueden situar en torno a 19/29ºC en la zona costera, 18/35ºC en la zona cantábrica interior, 17/36ºC en la zona de transición y en torno a 18/37ºC en la zona del eje del Ebro.

Por su parte, el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas se activará este miércoles desde las doce del mediodía hasta las 20.00 hora local.

Según las previsiones, las temperaturas máximas podrían rondar los 35ºC en la zona cantábrica interior, los 36 ºC en la zona de transición y los 37ºC en el eje del Ebro, mientras que en la zona costera podrían rondar los 29ºC.