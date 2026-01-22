Euskadi activa este viernes el aviso amarillo por vientos de más de 100 km/h y olas de hasta 4 metros

Archivo - Oleaje en Bermeo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este viernes en Euskadi el aviso amarillo por vientos de más de 100 kilómetros por hora y por olas de hasta 4 metros, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Desde las 00.00 hasta las 03.00 horas estará activado el aviso amarillo por rachas de viento del suroeste que superarán los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en el oeste. Por su parte, en zonas no expuestas las rachas del suroeste podrían rondar los 60-80 km/h, especialmente en el oeste.

Además, desde las 06.00 hasta las 08.00 horas se activará el aviso por riesgo marítimo costero por impacto en costa. Según las previsiones, la altura de ola significante se situará en torno a 3 metros y la pleamar se producirá a las 07.20 horas, con una marea estimada de 4,67 metros.

Desde las 15.00 hasta las 24.00 horas se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación, por altura de ola significante que puede superar los 3,5 metros. La mar de fondo del noroeste rondará los 3 metros y el viento del suroeste fuerza 5, con algunos intervalos de 6 de madrugada y a primeras horas de la mañana, amainará por la tarde a fuerza 4-5 y originará marejadilla.

El aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa se volverá a activar desde las 19.00 hasta las 21.00 horas, cuando la altura de ola significante se situará en torno a 3,5-4 metros. La pleamar será a las 19.43 horas, con una marea estimada de 4,33 metros.