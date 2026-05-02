Euskadi activará un nuevo aviso amarillo la tarde del domingo por precipitaciones intensas

Archivo - Una persona con un chubasquero bajo la lluvia - María José López - Europa Press - Archivo

BILBAO 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este domingo, a partir de las 14.00 horas, un nuevo aviso amarillo por riesgo de lluvias intensas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El aviso permanecerá activo hasta las 21.00 horas ante la previsión de que puedan superarse los 15 l/m2 en una hora. El pronóstico anuncia también para esta jornada chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes, además de posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento, de entre 50 y 60 km/h.