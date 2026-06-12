Euskadi actualiza la normativa del deporte de alto nivel para mejorar la respuesta a deportistas y entidades - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco está tramitando el nuevo Decreto de Deporte de Alto Nivel, una norma que sustituirá al decreto vigente desde 2010 y que adapta la regulación a la nueva Ley de Actividad Física y Deporte de Euskadi. El objetivo es actualizar el modelo vasco de deporte de alto nivel y ofrecer una mejor respuesta a las necesidades de las personas deportistas y de las entidades, que compiten en la élite.

"El deporte de alto nivel genera referentes, inspira a las nuevas generaciones y contribuye a proyectar Euskadi al mundo. Con este Decreto fortalecemos las condiciones para que ese talento pueda crecer y desarrollarse", ha explicado la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea.

Según ha dicho, la principal novedad del decreto es la creación de la categoría de alto rendimiento, que permitirá reconocer y apoyar a deportistas que ya compiten en el ámbito internacional, aunque todavía no hayan alcanzado la máxima élite deportiva.

Esta categoría también se ha creado para reconocer a los deportistas de modalidades deportivas autóctonas, como el remo en la modalidad de banco fijo, los herri kirolak, o la euskal pilota. "Estas modalidades no son categorías olímpicas, pero sí cuentan con competiciones mundiales", ha recordado.

En el anterior Decreto, los deportistas vascos que compiten al más alto nivel en estos deportes, no podían ser reconocidos como tal. "Un reconocimiento que, a través de la actualización de este Decreto, se les otorga", ha destacado Bengoetxea.

"PROMESAS Y TALENTOS"

Además, se incorporan de forma más clara las categorías de promesas y talentos, competencia de las diputaciones forales, configurando así un sistema "más progresivo y mejor coordinado entre las distintas instituciones que forman parte del sistema deportivo vasco".

En este sentido, se crea un marco de trabajo entre Gobierno Vasco y diputaciones forales para coordinar la gestión y atención de los deportistas promesas y talentos, a través de la creación de una Comisión específica interinstitucional.

Por primera vez, la normativa incorpora expresamente a los clubes deportivos de alto nivel, reconociendo el papel que desempeñan tanto en la competición de máximo nivel como en el impulso del deporte base.

El nuevo decreto también refuerza la protección de los deportistas ante situaciones como el embarazo, la maternidad/paternidad o la adopción, garantizando la conservación de derechos y beneficios durante estas etapas. Asimismo, prevé mecanismos de prórroga en casos de lesiones graves que impidan competir temporalmente.

La nueva regulación actualiza el tratamiento del deporte adaptado y avanza hacia criterios más "homogéneos e inclusivos" para todas las personas deportistas. Además, reconoce la figura del deportista de apoyo en aquellas modalidades en las que resulta necesaria.

El decreto mantiene y refuerza las medidas para desarrollar la carrera dual, facilitando que deportistas y estudiantes puedan compatibilizar su formación académica con la competición y los entrenamientos.

La nueva norma incorpora la tramitación electrónica de solicitudes y certificaciones, simplificando los procedimientos y facilitando el acceso a los derechos y beneficios asociados al reconocimiento de alto nivel.

Con esta actualización, "Euskadi refuerza su apuesta por el deporte de alto nivel, mejora la protección de quienes compiten en la élite y fortalece un modelo que contribuye al desarrollo del deporte base, a la generación de referentes para las nuevas generaciones y a la proyección internacional de Euskadi", ha concluido.