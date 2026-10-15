Euskadi aprobará una deflactación del 3% en el IRPF para evitar la pérdida de capacidad adquisitiva a los contribuyentes

Reunion del Consejo Vasco de Finanzas - NURIA GONZÁLEZ

VITORIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las diputaciones forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa han acordado aprobar una deflactación del 3% en el IRPF para 2027, una medida con la que se pretende evitar que las personas a las que se suba el sueldo deban pagar más impuestos y que se ha adoptado con el fin de amortiguar el impacto de la inflación en las economías domésticas.

Esta decisión ha sido anunciada este jueves por los gobiernos forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa tras la reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP), en la que se han aprobado las previsiones de cierre de recaudación de las haciendas forales para este año y la estimación de ingresos fiscales para 2027.

Según estas previsiones, las haciendas vascas recaudarán este año 21.365 millones de euros, un 1,1% más que lo previsto en los actuales presupuestos y un 5,1% por encima de los ingresos obtenidos en 2025.

Las instituciones de Euskadi estiman que las haciendas forales ingresarán en 2026 un total de 21.365 millones de euros. La previsión de cierre se sitúa un 1,1% por encima del presupuesto de 2026 y un 5,1% respecto al cierre del ejercicio de 2025. Por territorios, estos ingresos se distribuyen en 3.286 millones en Álava, 10.997 en Bizkaia y 7.080 en Gipuzkoa.

Este resultado, según ha explicado el consejero de Hacienda, Nöel d'Anjou, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, responde a una evolución de la economía y del mercado laboral "favorables", que han impulsado la recaudación fiscal de los impuestos directos por encima de la previsión inicial para 2026, estimándose un incremento del 6,4% y 15% respecto al cierre de 2025 en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, respectivamente.

CRECIMIENTO DE INGRESOS EN 2027

En términos absolutos, se estima que las diputaciones forales recaudarán por tributos concertados 22.681,7 millones de euros en 2027. El incremento de la recaudación se prevé que sea un 7,3% mayor que el presupuesto 2026, y supera en un 6,2% superior a la previsión de cierre de la recaudación de 2026. Por territorios, esta previsión se distribuye en 3.489 millones de euros en Álava, 11.711 millones en Bizkaia y 7.481 millones en Gipuzkoa.

El cuadro macroeconómico elaborado por el Gobierno Vasco contempla un incremento del PIB nominal del 4,7% para 2027, fundamentado en una evolución favorable de la economía y del mercado laboral en Euskadi. Además de esta variable macroeconómica, se prevé un ingreso extraordinario en IVA. Incorporando dicho efecto, la previsión de la recaudación fiscal es "coherente" con el crecimiento económico previsto para 2027 y el resto de variables que integran la metodología de estimación, según ha indicado D'Anjou.

"CONFIANZA" DESDE LA "PRUDENCIA"

El consejero ha afirmado que estas previsiones, junto a la evolución de la economía y el empleo, permiten a las instituciones vascas afrontar la elaboración de los presupuestos para 2027 "desde una posición de prudencia, pero también de confianza en la capacidad de la economía vasca para seguir creciendo, creando empleo y generando recursos para sostener unos servicios públicos de calidad".

En cuanto a las aportaciones de las diputaciones forales a las instituciones comunes, se ha acordado un importe global de 15.125 millones de euros para 2027, distribuido de acuerdo a los siguientes coeficientes horizontales de aportación: 16,11% para Álava, 50,37% para Bizkaia y 33,52% para Gipuzkoa.

La previsión del Fondo General de Ajuste para 2027 asciende a 203 millones de euros. La financiación de este Fondo corresponderá en un 70,81% al Gobierno Vasco y el resto, 29,19%, a las diputaciones forales. Dicho fondo se distribuirá entre los territorios históricos de Álava y Gipuzkoa, a los que provisionalmente les corresponden 137,6 y 65,5 millones de euros respectivamente.

Por otra parte, el consejero ha recordado que el acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico del pasado 9 de julio ha modificado sustancialmente el marco de la financiación a cargo del Estado en Euskadi en el ámbito de la dependencia, complementando la situación preexistente mediante el establecimiento de una tercera vía de financiación, estable y regulada, conforme al sistema de Concierto Económico.

Dado que este acuerdo da inicio a una nueva fase en el marco de la financiación a cargo del Estado en Euskadi en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el Consejo Vasco de Finanzas Públicas ha adoptado un acuerdo para crear un grupo de trabajo interinstitucional que, tras estudiar y analizar la situación actual, elabore y presente una propuesta de acuerdo para actualizar y establecer el modelo de distribución de la financiación a cargo del Estado del SAAD en Euskadi entre las instituciones vascas.

Provisionalmente, y hasta que se adopte el mencionado acuerdo, la distribución de la financiación complementaria a cargo del Estado establecida en el Acuerdo único de la Comisión Mixta del Concierto Económico de 9 de julio de 2026 se realizará de la misma forma que la correspondiente al nivel acordado.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha destacado la importancia de superar las previsiones de recaudación en el actual contexto de "incertidumbre" económica y "crisis profundas" en algunos países europeos.

Además, ha anunciado que las diputaciones han acordado aplicar una deflactación del 3% en el IPRF en 2027, una medida que --según ha explicado-- "supone 'de facto' una congelación del IRPF". Esta decisión implica aumentar un 3% los límites de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los mínimos personales y familiares. González ha precisado que esta deflactación tendrá como efecto que las personas a las que se suba el sueldo no deberán pagar más impuestos por ello. La Hacienda alavesa ingresará diez millones de euros menos por la aplicación de esta medida.

"PROTEGER EL BOLSILLO"

"Es una medida pensada para proteger el bolsillo de las familias, de las personas trabajadoras y los pensionistas", ha explicado González, que --a su vez-- ha afirmado que la Diputación de Álava contará en 2027 con "el presupuesto más alto de su historia".

Por su parte, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha afirmado que las previsiones económicas y de recaudación "permiten trasladar un mensaje a las personas que puedan estar preocupadas ante una situación económica de incertidumbre".

En este sentido, ha afirmado que Bizkaia afronta la actual situación de incertidumbre "con los deberes hechos, con fortaleza, con un tejido económico activo y competitivo y con el empleo en máximos".

"Eso no significa que vamos a bajar la guardia; al contrario, seguiremos muy pegados a la realidad económica para proponer medidas que ayuden a resolver los problemas de nuestro tejido económico y del empleo", ha destacado.

A su vez, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha afirmado que "sabiendo cómo está la situación de incertidumbre general en el mundo, el tejido económico de Gipuzkoa se está comportando bien".

"PRUDENCIA"

Respecto al impacto de la deflactación, ha indicado que implicará que en Gipuzkoa se recaudarán 48 millones de euros menos. Mendoza ha indicado que teniendo en cuenta todas las cifras y previsiones, el Gobierno foral afronta la situación actual desde una posición de "confianza, prudencia y ambición".

La presidenta de Eudel, Esther Apraiz ha indicado que pese a estos buenos datos de recaudación "debemos mantener la prudencia ante la incertidumbre internacional condicionada por la inflación, los costes energéticos y por la evolución de la propia economía global".