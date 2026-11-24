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BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha elevado a naranja la alerta por lluvias persistentes para este miércoles y jueves, ante la previsión de que se puedan acumular más de 80 litros/m2 en la vertiente cantábrica, mientras que mantiene el aviso amarillo por olas de hasta 4 metros y vientos de 100 km/h en zonas expuestas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Desde las 9.00 y hasta las 24.00 horas de este miércoles se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación. Según las previsiones, la altura de ola significante irá subiendo hasta superar los 3,5-4 metros durante la segunda mitad del día y la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 2,5 metros.

El viento soplará del suroeste con fuerza 4-5 de madrugada, fijándose del oeste y arreciando a fuerza 6 durante la mañana. Hacia el mediodía se fijará del oeste-noroeste con fuerza 6-7 y originará fuerte marejada, aumentando a mar gruesa durante la segunda mitad del día, con áreas de mar muy gruesa.

Además, entre las 16.00 y las 18.00 horas se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero por impacto en costa. La altura de ola significante se situará en torno a 4,5 metros. La pleamar será a las 16.55 horas, con una marea estimada de 4,81 metros.

También se activará el aviso amarillo por riesgo de viento en zonas expuestas, desde las 12.00 hasta las 24.00 horas, ante la previsión de rachas de viento de oeste-noroeste en la vertiente cantábrica que pueden superar los 100 km/h, especialmente en la franja del litoral.

Asimismo, entre las 12.00 y las 18.00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo de viento en zonas no expuestas, cuando las rachas de viento del oeste-noroeste en la vertiente cantábrica pueden superar los 80 km/h, especialmente en las zonas cercanas al litoral.

Por otro lado, se activará la alerta naranja por riesgo de precipitaciones persistentes desde las 09.00 horas del miércoles hasta las 09.00 horas del jueves, cuando se pueden acumular más de 80 l/m2 en 24 horas en la vertiente cantábrica. La previsión anuncia chubascos moderados, que pueden ser persistentes y localmente fuertes, con probabilidad de tormentas.

En cuanto al jueves, se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación desde las 00.00 hasta las 06.00 horas. Según las previsiones, la altura de ola significante podría situarse por encima de los 3,5 metros, con mar de fondo del noroeste de 2-2,5 metros. El viento soplará del noroeste fuerza 4, con intervalos de fuerza 5, y originará marejada con áreas de fuerte marejada.