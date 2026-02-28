Euskadi registra en enero 126 denuncias por estafas presenciales, un 125% más que el mismo mes de 2025

BILBAO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha cotabilizado un total de 126 denuncias por estafas presenciales durante el pasado mes de enero, lo que supone un 125% más que en enero del pasado año, cuando se recibieron 56 denuncias.

Según ha expliado el Departamento de Seguridad, estas denuncias se han dado en el ámbito de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, y se producen en general cuando una persona engaña a otra para conseguir que le entregue dinero, realice un pago o facilite datos personales o bancarios, causándole un perjuicio económico mientras la víctima cree que la situación es real.

Las modalidades más frecuentes de este tipo de fraude son la estafa de la limpieza del tejado o canalón, que consiste en ofrecer servicios de limpieza para aprovechar a robar bajantes o canalones; la estafa del falso operario, donde, aprovechando obras o reformas en el edificio, acceden a los interiores de los domicilios con la excusa de realizar algún trabajo en el mismo y sustraen pertenencias; o el timo del 'tocomocho', que consiste en ofrecer boletos de lotería supuestamente premiados a cambio de una cantidad menor al importe del premio.

También se dan casos del timo del 'afilador', consistente en ofrecer servicios de afilado de herramientas a empresas a precios bajos, pero que posteriormente piden una cantidad desmesurada por el trabajo realizado y que va aparejado, generalmente, de un delito de extorsión, ya que los responsables de las empresas se niegan a abonar esas altas cantidades.

Ante el aumento de las denuncias por estafa, la Ertzaintza recomienda que la ciudadanía adopte "medidas de prevención" para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de delitos.

Así, las recomendación son, principalmente, desconfiar de personas desconocidas que ofrezcan un negocio muy lucrativo, que ofrezcan décimos de lotería premiados a cambio del dinero, personas que aparentando una discapacidad psíquica pidan cambiar gran cantidad de billetes de curso legal por billetes diferentes, o personas que pidan cambiar una cantidad de dinero por dinero tintado procedente de ayudas a otros países.

Además, se aconseja desconfiar de quienes pregunten por la forma de los billetes de curso legal utilizados aquí, quienes de forma excesivamente afectuosa regalen cadenas e intenten colocarlas en el cuello, personas que digan ser nuevos vecinos o vecinas y le informen de fugas de agua en la comunidad intentando acceder a su hogar, o personas que sin aviso de compañías de suministro de energía o telefonía se personen en su vivienda para revisar las instalaciones.

También se recomienda hacer lo mismo con personas que intenten vender productos que no necesitan, personas que bajo la apariencia de estar recogiendo firmas para una causa benéfica intenten manipular su cartera para apuntar el DNI, o personas que simulen un accidente de tráfico y propongan como solución abonar una cantidad de dinero para no dar parte al seguro.

CIBERESTAFAS

Por otra parte, a pesar de haber registrado un descenso del 5,7% en el número de ciberestafas denunciadas con respecto a enero de 2025, esta categoría sigue agrupando el grueso de las denuncias de los delitos informáticos, con un total de 1.921 casos, ha detallado la Ertzaintza.

Para evitar caer en este tipo de delitos, se recomienda no facilitar datos personales o bancarios a través de enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería instantánea; desconfiar de comunicaciones que requieran una actuación urgente o que generen sensación de alarma; y verificar la autenticidad de las páginas web antes de realizar cualquier compra.

Otras de las recomendaciones on no acceder a enlaces sospechosos ni descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos; activar, siempre que sea posible, sistemas de verificación en dos pasos en cuentas bancarias y servicios digitales; y utilizar contraseñas robustas y renovarlas periódicamente.