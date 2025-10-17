Euskadi registra en el segundo trimestre 889 demandas de disolución matrimonial, un 15,6% menos

Se presentaron 39,9 demandas por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media estatal, que se situó en 43,9
BILBAO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los órganos judiciales vascos registraron en el segundo trimestre de este año 889 demandas de disolución matrimonial, entre divorcios, separaciones y nulidades en el segundo trimestre de 2025, lo que supone un 15,6% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 1.053.
Según los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hechos públicos este viernes, entre abril y junio hubo en Euskadi 251 demandas de divorcio no consensuadas, un 21,3 % menos, y 616 acordadas, un 11,9 % menos. También se contabilizaron 17 demandas de separación consensuadas (-10,5%) y las no acordadas fueron 5 (-68,8 %).
En ese periodo, no se produjo ninguna anulación, y se mantuvo sin variaciones con respecto a 2024. En el País Vasco, entre abril y junio de este año, se presentaron 242 demandas de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio no consensuadas, un 24,6 % menos; y las acordadas fueron 130, un 1,5 % menos que en el segundo trimestre del año pasado.
Los órganos judiciales de Euskadi recibieron 225 demandas de modificación de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas (-27,7 %) y 204 acordadas (-9,3 %).
POR HABITANTES
Comparando las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2025, en el País Vasco se registraron 39,9 demandas por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media estatal, que se situó en este segundo trimestre del año en 43,9.
En el Estado español, entre abril y junio del presente año se contabilizaron 21.348 demandas de disolución matrimonial, un 16,7 % menos que en el mismo periodo de 2024.