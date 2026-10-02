Euskadi registra en septiembre un aumento de 2.389 parados y alcanza los 109.237 desempleados

Archivo - Oficina de Lanbide - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha cerrado septiembre con una cifra de 109.237 parados registrados en el servicio público de empleo, 2.389 más que en agosto (+2,24%), y 2.268 más que en septiembre de 2025 (+2,12%), según los datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno Vasco.

En función de las cifras dadas a conocer este viernes, los tres territorios vascos han incrementado sus parados en términos mensuales, con subidas del 2,84% en Álava, del 2,01% en Bizkaia y del 2,33% en Gipuzkoa. También han experimentado subida en la variación interanual, con ascensos del 0,48% en Álava, del 2,28% en Bizkia y del 2,85% en Gipuzkoa.

De esta forma, al cierre de septiembre hay 18.402 personas desempleadas en Álava, 61.679 personas en paro en Bizkaia y 29.156 personas registradas en el servicio público de empleo en Gipuzkoa.

En el conjunto del Estado, el paro ha aumentado en 23.587 personas en septiembre pero ha disminuido en 42.160 personas respecto al mismo mes de 2025 y se sitúa en 2.379.505, la cifra más baja en este mes desde 2007.

(habrá ampliación)