Euskadi registra temperaturas mínimas de 15,8 grados en la zona cantábrica interior

Termómetro marca 36 grados en la Gran Vía de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 28 May. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que está este jueves en alerta naranja por temperaturas altas persistentes, ha registrado durante la jornada de hoy temperaturas mínimas de 15,8 grados en la zona cantábrica interior.

Según datos registrados por Euskalmet, se ha alcanzado 23,6 grados en Untzueta (Orozko), de 21,1 grados en el barrio bilbaíno de Zorrotza y de 20,7 grados en Zegama.

Durante toda la jornada de este jueves estará activada la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 16/34 grados en la zona cantábrica interior y podrían rondar los 18/28 grados en la zona costera, los 14/33 grados en la zona de transición y los 15/34 grados en el eje del Ebro.

Además, desde las 13.00 hasta las 19.00 horas, se activará el aviso amarillo por temperaturas muy altas. Según las previsiones, las temperaturas máximas podrían rondar los 34 grados en la zona cantábrica interior, los 33 grados en la zona de transición, los 34 grados en el eje del Ebro y los 28 grados en el litoral.

En cuanto al viernes, desde las 13.00 hasta las 19.00 horas se activará el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 34 grados en el eje del Ebro y podrían rondar los 22 grados en el litoral, los 25 grados en la zona cantábrica interior y los 30 grados en la zona de transición.

Además, durante toda la jornada del jueves y el viernes estará activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales relativamente alto debido a las altas temperaturas.