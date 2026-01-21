Euskadi registró en 2025 un total de 143.000 infracciones penales, 2.000 más, lo que supone 390 delitos al día

Archivo - El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria - GOBIERNO VASCO - Archivo

BILBAO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 143.000 infracciones penales se cometieron en Euskadi en 2025, 2.000 más que en el anterior, lo que supone algo más de 390 delitos al día, según los datos de criminalidad conocidos por la Ertzaintza y policías locales de los municipios de más de 15.000 habitantes, que ha dado a conocer hoy el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

Zupiria, que ha participado en el desayuno de Forun Europa-Tribuna Euskadi, ha precisado que el número de delitos presenciales apenas han variado respecto al año 2024 en términos generales, y han subido en mayor proporción los delitos informáticos, especialmente las ciberestafas.

Los fenómenos delictivos más graves son los homicidios y los casos de violencia de género. El pasado 2025 se han consumado 14 homicidios, ocho más que el año anterior, lo que "revela que 18 personas han utilizado gravemente la violencia hasta hacer perder, de forma voluntaria o involuntaria, la vida a 14 semejantes, nueve hombres y cinco mujeres".

Todos los casos han sido investigados y aclarados por la Ertzaintza. Entre estos 14 homicidios hay casos de violencia de género, de violencia intrafamiliar contra mujeres, ajustes de cuentas, enajenaciones, tráfico de drogas o agresiones físicas de diferente calificación penal.

Bingen Zupiria ha remarcado que "no cabe delito más grave, ni vulneración mayor de los derechos de una persona, y junto a los homicidios, la violencia de género".

En este sentido, ha destacado que 5.635 mujeres, una más que el año pasado, han denunciado casos de violencia de la que han sido víctimas, la mayor parte de ellas en su relación con pareja o expareja, o víctimas de la violencia intrafamiliar.

"La violencia de género es una lacra social que exige mayor compromiso, denuncia y formación. Siendo los homicidios y los delitos de género los más graves desde el punto de vista penal o de los Derechos Humanos, no son, sin embargo, las infracciones que mayor alarma crean. Los robos con violencia contra las personas, las lesiones o los robos en domicilio son los delitos que generan preocupación a mayor número de personas", ha manifestado Bingen Zupiria.

Los robos con violencia han descendido el año pasado, los delitos de lesiones han crecido ligeramente y los robos en domicilio también han aumentado un poco.

LOS DELITOS QUE MÁS CRECEN

Las agresiones sexuales denunciadas han descendido en 2025. Los robos en trasteros y anexos a la vivienda han crecido de forma general, siendo el delito que más crece. Han aumentado las estafas presenciales de forma importante, y las estafas suponen también las infracciones más frecuentes en el ámbito de la ciberdelincuencia.

En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, han experimentado un ligero descenso de cerca del 1%. "Es un tipo delictivo que genera preocupación, más allá su peso específico en la tabla de delitos global: suponen un 1% de los delitos presenciales. Nuestro trabajo consiste en detectar al máximo las agresiones sexuales que se cometen. Son hechos que deben ser conocidos y denunciados; y debemos ayudar a las víctimas a superar las fronteras de la estigmatización. No deberían sufrir en la intimidad el trauma causado por la agresión", ha defendido el consejero.

También ha llamado a seguir trabajando para "hacer aflorar la cifra que pueda permanecer oculta", para "proteger a las víctimas, garantizarles un entorno seguro, y acompañarlas en un proceso de recuperación, además de identificar a los culpables y ponerlos a disposición de la justicia". Para ello, ha afirmado que "la mejor arma es la denuncia".

MEDIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA

Zupiria ha recordado que el pasado 1 de enero, Año Nuevo, un joven sin antecedentes policiales tocó el timbre en una vivienda unifamiliar de Andoain. Cuando la pareja que vivía allí le abrió la puerta, se abalanzó contra el propietario y le agredió. Al ver a su marido en el suelo, la mujer intentó defenderlo y llamó al 112. Una patrulla de la Ertzaintza detuvo al agresor y lo puso a disposición judicial. El juez le impuso prisión preventiva y ordenó un juicio rápido.

El pasado viernes, 15 días después de la agresión, el joven detenido y otro que iba con él, fueron acusados en un juicio rápido, tras el que el juez condenó al agresor a dos años y tres meses de prisión, y el ingreso en la cárcel de Martutene donde deberá cumplir su condena.

El joven se defendió diciendo que había consumido sustancias adictivas, que no recordaba nada de lo sucedido y que en ningún caso quiso hacer daño a nadie. "La colaboración entre jueces, fiscales y una buena instrucción del caso por parte de la Ertzaintza han permitido la celebración de un juicio rápido, en 15 días, y que el autor de la agresión pague por su delito", ha asegurado Zupiria.

En esta línea, ha subrayado que la celebración de juicios rápidos "es una de las medidas más efectivas para hacer frente a la delincuencia". También ha aseverado que su número "ha crecido de forma importante el año pasado y existe el compromiso de jueces, fiscales, Ertzaintza y Policías locales para utilizar este recurso, que permitiría que las personas que la justicia considera culpables de haber cometido un delito reciban cuanto antes la condena correspondiente".

Se trata, según ha reivindicado, de "una medida importante para atajar los tipos de delitos que mayor preocupación social generan" y sobre todo para actuar ante los multirreincidentes.

DETENCIONES POR DELITOS PRESENCIALES

La Ertzaintza y las policías locales practicaron el año pasado más de 10.600 detenciones por la comisión de delitos presenciales, cifra muy parecida a la de 2024, y han investigado más de 41.000 casos, un 4% más que el año pasado.

Un importante número de estas personas detenidas e investigadas han cometido presuntamente más de un delito. "Las dificultades de personal que sufre la administración de justicia hacen que los procesos judiciales se retrasen algunos años y, mientras, hay profesionales del delito que continúan cometiendo infracciones penales", ha advertido.

En su opinión, "una rápida respuesta por parte de la Policía y la Justicia ayudaría a abordar de forma más eficaz este problema y la sensación de inseguridad que causa".

"De ahí la importancia de que el Gobierno de España atienda las peticiones que se están planteando desde el Gobierno vasco y el ámbito judicial para aumentar el número de jueces que se enfrenten a estos casos, o de algunas modificaciones legales para endurecer las penas correspondientes a los delitos que mayor temor generan", ha enfatizado.

INCIDENTES VIOLENTOS EN LAS CALLES

El consejero de Seguridad ha asegurado que 2025 "se ha visto salpicado también por incidentes violentos" provocados en las calles en diferentes momentos del año, coincidiendo con partidos de fútbol, fiestas patronales, eventos deportivos de proyección internacional o efemérides de carácter político.

"No voy a mezclar las cosas. Cada una responderá a una organización o presunta justificación, pero todas ellas han alterado la convivencia, han vulnerado normas democráticas y han generado un riesgo para la integridad de las personas", ha argumentado.

En algunos de estos casos, además, tal como ha denunciado, "ha habido provocación a la Ertzaintza y agresiones a sus agentes". "Todos somos responsables de nuestros actos y debemos asumir las consecuencias. En Euskadi está garantizado el derecho a la libre expresión y a la protesta. Incluso la desobediencia pacífica puede ser practicada, pero las actuaciones y actos que vulneran las normas de convivencia establecidas no pueden ser obviadas por nuestra Policía", ha resaltado, para reiterar que "la Ertzaintza es una Policía democrática".