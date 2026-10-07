Euskadi rinde homenaje en Gernika al primer Gobierno Vasco, presidido por Agirre, en su 90 aniversario

El Lehendakadi, Imanol Pradales, llega a la Casa de Juntas de Gernika con motivo del homenaje al primer Gobierno Vasco en su 90 aniversario - EUROPA PRESS

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes institucionales, de partidos políticos, agentes sociales, culturales y académicos, con el Lehendakari, Imanol Pradales a la cabeza, rinden homenaje este miércoles en la Casa de Juntas de Gernika (Bizkaia) al primer Gobierno Vasco, presidido por José Antonio Agirre, en el 90 aniversario de su constitución en plena guerra civil.

Poco antes de las 11.00 horas, han empezado a llegar las autoridades anfitrionas a la explanada de la Puerta del Árbol: la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, la diputada general, Elixabete Etxanobe, y el alcalde de Gernika, José María Gorroño.

Posteriormente, se han incorporado los consejeros del Gobierno Vasco, para dar paso al Lehendakari, Imanol Pradales, que portaba la makila (bastón de mando), y hacerse una fotografía de familia. Poco después, han acudido los exlehendakaris jeltzales Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu, y el socialista Patxi López.

Pradales, Ibarretxe, Urkullu y López, así como familiares de los exlehendakaris ya fallecidos Jesús María de Leizaola, Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza, tributan homenaje al primer Gobierno Vasco en la Casa de Juntas de Gernika.

Ese primer Ejecutivo, de concentración, estaba integrado por otros diez consejeros, que también están siendo recordados. De ellos, Además de Agirre, tres eran miembros del PNV: Jesús María Leizaola (que sustituiría al lehendakari tras su fallecimiento), Telesforo Monzón y Eliodoro de la Torre; tres del PSOE (Santiago Aznar, Juan de los Toyos y Juan Gracia); uno de Unión Republicana (Alfredo Espinosa), otro de Izquierda Republicana (Ramón María de Aldasoro), uno de ANV (Gonzalo Nardiz), y el último del Partido Comunista de Euskadi (PCE), Juan Astigarrabia. Espinosa, médico que dirigió la consejería de Sanidad y exconcejal de Bilbao, fue ejecutado en junio de 1937 en Vitoria-Gasteiz.

Durante el acto central del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco, Imanol Pradales, que lo preside, dará lectura a una declaración institucional.