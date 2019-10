La Euskal Selekzioa de carreras por montaña tendrá cinco corredores en la final de la Copa del Mundo

Publicado 16/10/2019 18:52:56 CET

Gobierno Vasco firma un acuerdo con la Federación Vasca de Montaña para apoyar a selección vasca

SAN SEBASTIÁN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Euskal Selekzioa de carreras por montaña viajará este jueves a Limone Sul Garda (Alpes, Italia) para participar con cinco corredores en la gran final de la Copa del Mundo 2019. Gracias al acuerdo firmado con el Gobierno Vasco a comienzos de año, la selección ha podido participar en la mayoría de pruebas del calendario.

La Copa, que dio comienzo en el mes de abril en Japón, tendrá su culminación el sábado con la gran final que se disputará en Italia. En total, han sido once las pruebas disputadas por los corredores vascos en todo el mundo. Con los puntos obtenidos en las diferentes carreras, cinco serán los integrantes del equipo vasco de cara a la gran final: Oihana Azkorbebeitia, Maria Zorroza, Mayi Mujika, Ander Iñarra y Julen Martinez de Estibariz.

En rueda de prensa en San Sebastián, el director de Actividad Física y Deporte, Jon Redondo, ha querido poner en valor el trabajo que está desarrollando la Euskal Selekzioa. "El Gobierno Vasco trabaja para que cada vez sean más las federaciones con reconocimiento oficial a nivel internacional y, a su vez, hace un esfuerzo especial para apoyar a las federaciones y selecciones que cuentan con ese reconocimiento", ha apuntado.

Por ello, según ha explicado, este año ha firmado un acuerdo con la Federación Vasca de Montaña para apoyar a la Euskal Selekzioa de carreras de montaña, "contribuyendo a impulsar su excelente trayectoria".

Asimismo, Redondo ha subrayado que seguirán trabajando para que el reconocimiento de la Federación Vasca de Montaña sea completo. En ese sentido, ha señalado que aunque está aceptada en la Federación Internacional de Montaña "tiene voz, pero no voto". "Creemos que hay que dar nuevos pasos para que tenga el pleno reconocimiento internacional", ha añadido.

CORREDORES

La directora-técnico de la Federación Vasca de Montaña, Irati Anda, ha detallado que este año "hasta 13 corredores han podido correr alguna de las carreras, y entre ellos cabe destacar el gran trabajo de Maria Zorroza, Oihana Azkorbebeitia, Mayi Mujika, Ander Iñarra y Julen Martínez de Estibariz"".

Uno de los seleccionadores, Iñaki Uribe-Etxebarria, ha querido hacer balance de la temporada antes de partir hacia Italia y se ha felicitado por que "un año más, hemos conseguido grandes resultados en todas las copas y campeonatos disputados".

"Por un lado, la Copa de España en categoría masculina. En el Campeonato de España nos llevamos los dos individuales, y los dos por equipos. En la distancia ultra, conseguimos un tercer puesto en categoría masculina, segunda en femenina, y campeones por equipos. En cuanto a la Copa del Mundo, hemos tenido que hacer frente a un nuevo reto, al ser un nuevo circuito de diferentes distancias", ha precisado.

Por su parte, la corredora de la Euskal Selekzioa Oihana Azkorbebeitia ha querido subrayar que la "temporada ha sido larga y de mucha intensidad, ya que he corrido muchas pruebas". "En todas la carreras que he disputado en esta Copa del Mundo, he acabado entre las diez primeras, y en la final el objetivo será el mismo. En este momento estoy en novena posición, e intentaré mantenerlo", ha manifestado.

Ander Iñarra ha exoplicado que ha competido en siete carreras del circuito de la Skyrunning World Series, y la de Limone será la octava. "Además, este año me he estrenado en la larga distancia, y se me ha dado bien. Ha sido una gran experiencia, ya que fui octavo en Tromso (Noruega) y segundo en Pirin Ultran (Bulgaria)", ha afirmado.