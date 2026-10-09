Euskalmet presenta en Uhinak sus avances en la vigilancia y predicción de los riesgos marítimo-costeros

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha presentado en Uhinak, el VII Congreso Internacional sobre Cambio Climático y Litoral, celebrado este jueves y viernes en Irun (Gipuzkoa), sus avances en la vigilancia y predicción de los riesgos marítimo-costeros.

El encuentro, centrado en los retos que plantean el cambio climático y los fenómenos extremos en el litoral del arco atlántico, ha reunido a especialistas de administraciones públicas, centros de investigación, universidades y otras entidades para analizar el impacto del cambio climático sobre las zonas costeras y compartir estrategias, herramientas y soluciones de adaptación y gestión del riesgo.

Dentro del bloque dedicado a riesgos costeros y eventos extremos, Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet, ha dado a conocer el modelo de vigilancia y gestión de los riesgos marítimo-costeros de la Agencia. Se trata de un trabajo que viene desarrollando Euskalmet en aras a mejorar el conocimiento sobre este tipo de fenómenos meteorológicos y la evaluación de su impacto en el litoral vasco.

En esta línea, durante el congreso Euskalmet ha presentado también tres trabajos relacionados con la modelización y vigilancia operativa del litoral. En concreto, se han dado a conocer los avances en la aplicación de modelos que se están implementando en Euskadi para mejorar el conocimiento sobre el riesgo marítimo-costero en la costa vasca y el uso de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para modelizar el impacto de estos mismos riesgos.

Algunos de estos trabajos se enmarcan en el proyecto europeo Regions4Climate y cuentan, además, con cofinanciación de la Viceconsejería de Protección Civil y la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Así, Euskalmet continúa su apuesta por seguir mejorando las herramientas de vigilancia, predicción y análisis de impacto de los fenómenos marítimo-costeros, con el objetivo de "generar información útil para la prevención, la gestión de emergencias y la toma de decisiones, al tiempo que comparte experiencias y conocimiento con otras instituciones y centros especializados en el estudio y la adaptación del litoral".