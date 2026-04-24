Euskotren modificará el día 30 de abril el servicio del Tranvía de Vitoria-Gasteiz por las fiestas de Abetxuko

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VITORIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Euskotren modificará en la tarde del próximo 30 de abril el servicio del tranvía de Vitoria-Gasteiz por las fiestas del barrio de Abetxuko En concreto, se interrumpirá parcialmente el servicio en el tramo Kañabenta-Abetxuko, entre las 17.30 y las 19.00 horas, según ha informado Euskotren en un comunicado.

Las personas usuarias pueden ampliar información en la web www.euskotren.eus, en la APP oficial de Euskotren y en el teléfono 944 333 333.