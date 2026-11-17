VITORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre Eustat-Instituto Vasco de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para realizar en Euskadi la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas de 2026 y colaborar en la recogida de la información necesaria para elaborar la Estadística sobre Generación de Residuos en la Agricultura.

Esta colaboración entre ambos organismos responde al interés común de las administraciones estatal y vasca por disponer de información estadística rigurosa, comparable y adaptada a las exigencias de la Unión Europea.

De esta forma, se evitarán duplicidades, se reducirá la carga que soportan las explotaciones informantes y se permitirá ahorrar recursos y esfuerzos públicos.

La encuesta proporcionará información para conocer la situación y la evolución de la estructura de las explotaciones agrarias de Euskadi. Por su parte, la Estadística sobre Generación de Residuos permitirá disponer de datos regulares, representativos y comparables para evaluar las políticas públicas en materia medioambiental.

El trabajo de recogida de datos se apoyará de manera prioritaria en los registros administrativos, que comenzará durante el último trimestre de 2026 y deberá finalizar antes del 15 de marzo de 2027. En el caso de las explotaciones que hayan solicitado ayudas de la Política Agraria Común (PAC), se incorporará directamente la información administrativa declarada, con el objetivo de evitar una nueva recogida de esos mismos datos.

El convenio establece que el INE abonará a Eustat un máximo de 49.875,28 euros para financiar la recogida directa de información y el desarrollo de las aplicaciones informáticas necesarias para obtener los ficheros finales de la encuesta en Euskadi.

Ambas instituciones garantizarán la confidencialidad de la información, el secreto estadístico y la protección de los datos personales. Asimismo, deberán aplicar las medidas previstas en el Esquema Nacional de Seguridad. El convenio estará vigente hasta el 31 de marzo de 2028 y no contempla la posibilidad de prórroga.