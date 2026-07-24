Expertos destacan el reto de que empresas y sociedad se adapten a la innnovación de la IA, que evoluciona cada semana

Experto participa en la Euskal Encounter en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) - EUSKAL ENCOUNTER

BILBAO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Expertos que participan en la Euskal Encounter, encuentro multitudinario de aficionados y profesionales de la informática que se celebra en el BEC de Barakaldo, coinciden en que el mayor reto ya no es crear nuevas herramientas de inteligencia artificial, sino que empresas y sociedad "sean capaces de adaptarse a una innovación que evoluciona prácticamente cada semana". En ciberseguridad, aseguran que los nuevos modelos de IA "ya son capaces de planificar ataques, analizar información y decidir autónomamente cuál es la forma más eficaz para causar daño".

Según ha informado la organización de Euskal Encounter, los expertos que han afirmado que la computación cuántica y la inteligencia artificial "avanzan a un ritmo sin precedentes". En esta línea, han apuntado que, mientras empresas, administraciones y ciudadanía aún están aprendiendo a integrar las primeras aplicaciones de la IA, una nueva generación de sistemas que pueden planificar tareas, tomar decisiones y actuar de forma autónoma "están redefiniendo el panorama tecnológico".

En este sentido, especialistas de diferentes ámbitos coinciden en que el verdadero desafío ya no reside únicamente en desarrollar tecnologías "cada vez más potentes", sino en que la sociedad "sea capaz de asimilar una transformación que avanza a una velocidad nunca vista".

Daniel Prestes, experto en ciberseguridad, ha advertido de que la velocidad de evolución tecnológica está superando la capacidad de adaptación de muchas organizaciones". "No estamos siendo capaces de adaptarnos a un modelo que cambia semana a semana, día a día. Muchas empresas siguen resolviendo deuda tecnológica acumulada durante años mientras el ritmo de la inteligencia artificial es totalmente exponencial", ha explicado.

Ha insistido, además, en que el reto no pasa únicamente por incorporar nuevas herramientas, sino por comprender realmente cómo funcionan y dónde aportan valor. "Lo que falta es solidez en los conocimientos para entender las bases de esta tecnología y saber cómo aplicarla correctamente", ha reflexionado.

Los expertos han coincidido en que la inteligencia artificial representa "una oportunidad extraordinaria para aumentar la productividad y mejorar la toma de decisiones", aunque también exige reforzar la formación y el pensamiento crítico para utilizarla de forma responsable.

En ese sentido, Juan Luis López Aranguren, profesor de la Universidad de Zaragoza, ha defendido que el valor diferencial seguirá estando en las personas. "La inteligencia artificial puede ayudar al alumnado a profundizar y llegar más lejos en su aprendizaje, pero el riesgo aparece cuando se utiliza para sustituir su propio esfuerzo y su camino de aprendizaje", ha señalado.

A su juicio, "el verdadero desafío consiste en enseñar a utilizar estas herramientas como complemento del conocimiento, no como sustituto del razonamiento humano, y siempre contrastando con las fuentes primarias de información".

David Martín Barrios, desarrollador de software especializado en inteligencia artificial, ha recordado que el espectacular avance de estas herramientas "no elimina la necesidad de supervisión humana". Según ha advertido, la inteligencia artificial "puede automatizar prácticamente cualquier tarea repetitiva, pero todavía necesita algo que no puede sustituir: el criterio para decidir si una respuesta es realmente válida".

Asimismo, ha añadido que las respuestas generadas por estos sistemas deben verificarse. "La inteligencia artificial siempre intenta complacerte. Si no conoce la respuesta, puede llegar a inventarla", ha subrayado.

CIBERSEGURIDAD

Prestes ha manifestado que la transformación también alcanza al ámbito de la ciberseguridad. En este sentido, ha explicado que los nuevos modelos de inteligencia artificial "ya son capaces de planificar ataques, analizar información y decidir autónomamente cuál es la forma más eficaz para causar daño".

"Antes estos procesos requerían expertos humanos. La diferencia es que ahora una máquina puede automatizarlos y tomar decisiones por sí misma en cuestión de segundos, ha sostenido.

Según ha dicho, los softwares basados en IA "han aumentado de forma exponencial la potencia de los ciberataques, así como la dificultad para detectarlos y detenerlos". No obstante, ha recordado que esta misma tecnología también ofrece "nuevas capacidades para identificar amenazas y reforzar los sistemas de protección".

OTRO SALTO DE LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA

Los expertos han asegurado que, mientras la inteligencia artificial redefine el presente, la computación cuántica "comienza a dibujar el futuro de la informática". Aunque todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo, profesionales de la investigación y empresas coinciden en que permitirá resolver problemas "cuya complejidad resulta inabordable para los ordenadores convencionales".

Nonia Vaquero, investigadora del Donostia International Physics Center (DIPC) ha apuntado que "la computación cuántica va a permitir abordar problemas que los ordenadores clásicos no dejan resolver, especialmente en ámbitos como el desarrollo de nuevos fármacos, el estudio de sistemas físicos complejos o la optimización de procesos industriales". "Aún no hacemos todo lo que nos gustaría, pero estamos en el camino de conseguirlo", ha apostillado.

La investigadora ha destacado, además, el papel que está desempeñando Euskadi en este ámbito gracias al ecosistema científico desarrollado en torno al ordenador cuántico instalado en San Sebastián-Donostia, uno de los pocos sistemas de estas características existentes actualmente en el mundo.

En su opinión, encuentros como la Euskal Encounter "permiten acercar esta tecnología a perfiles muy diversos y despertar nuevas vocaciones científicas y tecnológicas".