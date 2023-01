El Extra de Navidad de la ONCE deja 400.000 euros en Barakaldo

BILBAO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE ha dejado este domingo 400.000 euros en la localidad vizcaína de Barakaldo, gracias a 20 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, correspondientes al tercer premio.

El vendedor de la ONCE, Federico Martínez, ha sido el encargado de repartir la suerte entre sus clientes habituales desde su punto de venta.

Según ha informado la ONCE, "la ilusión y la suerte" del Extra de Navidad de la ONCE han llegado a Valencia en este primer día de 2023, al lado del Mercado Central de la capital, de la mano de Nieves Ramos Morales, quien vendió una serie completa de 75 cupones premiados con 400.000 euros cada uno, para un total de 30 millones de euros, la mayor cantidad repartida nunca por la ONCE en la Comunidad Valenciana.

El segundo premio del Extra de Navidad de la ONCE ha repartido 1.040.000 euros en Tegueste (Santa Cruz de Tenerife), en 26 cupones, premiados con 40.000 euros cada uno, y comercializados en una oficina de Correos de la localidad. Y, a través de www.juegosonce.es ha dejado un premio de 40.000 euros. Por lo que, en total, el segundo premio ha repartido 1.080.000 euros.

Además de en Barakaldo, con el tercer premio se han repartido otros 23 premios de 20.000 euros al cupón por otras localidades de España, como El Prat de Llobregat (Barcelona), Albacete, Caniles (Granada), Paterna del Campo (Huelva), Alhaurín de la Torre (Málaga) y Madrid. En total, el Extra de Navidad de la ONCE 2023 ha repartido 31.940.000 euros en premios mayores.