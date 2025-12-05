EZAE celebrará el día 20 una Fiesta vasca del Cine para "acercar el cine vasco, europeo y en euskara" al público

SAN SEBASTIÁN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación de salas de cine de Euskadi, EZAE, celebrará el próximo 20 de diciembre una Fiesta vasca del Cine, con entradas al cine a tres euros, para "celebrar y acercar el cine vasco, europeo y en euskera al público de Euskadi".

En un comunicado, EZAE ha explicado que la campaña 'Hacemos grande el cine', reúne tres acciones especiales para "impulsar la creación cinematográfica vasca y europea, fortalecer los vínculos con el público y reivindicar el valor cultural de las salas de cine".

La iniciativa, en la que toman parte 24 cines y 85 pantallas, cuenta con la colaboración del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

El eje central será la Fiesta Vasca del Cine (Zinemaren Euskal Festa), que se desarrollará el 20 de diciembre con entradas al cine a tres euros, "para acercar al público a las salas a disfrutar de nuestro cine en su mejor formato en pantalla grande".

La campaña se completa con dos programas que arrancan ahora y se mantendrán hasta final de año: 'Euskadi-Europa. Perlas de nuestro cine', con proyecciones especiales de películas vascas y europeas con un descuento de dos euros, destinadas a mostrar la diversidad y riqueza del cine cercano y de autor. Integran este ciclo 'Los domingos', 'La cena', 'Karmele', 'Mi amiga Eva', 'Sirat', 'La deuda', 'Ciudad sin sueño' y 'Jone, batzuetan'.

Además, se ofrecerá el ciclo 'Cine en familia en euskara', un refuerzo de la programación infantil y juvenil, que ofrecerá sesiones con un descuento especial de dos euros, y permitirá disfrutar de películas como 'Campamento garra de oso', 'El tigre perdido', 'Súper Elfkins', 'Super Charlie', 'Heidi', 'Kayara', 'Minecraft' y 'Looney Tunes'.

Participan en esta iniciativa los cines Getxo Zinemak, Zugaza (Durango), Nestor Basterretxea (Bermeo), Olalde (Mungia), Meatzari (Muskiz), Urduliz, Zalla, Modelo (Zarautz), Usurbe (Beasain), Hernani, Golem Alhóndiga, Bastero (Andoain), Gurea (Villabona), Areria (Lazkao), Zelai Arizti (Zumarraga), Latxartegi (Legazpi), Oñakito Zinema, Ikusgarri (Lekeitio), Multis (Bilbao), Niessen (Errenteria), Gorbeia (Vitoria-Gasteiz), Florida (Vitoria-Gasteiz), Ballonti (Portugalete), y Antiguo Berri y Príncipe (San Sebastián).