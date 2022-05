Fant Bilbao proyectará este martes la comedia de género fantástico "Ovella"

BILBAO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico-FANT, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao y que cerrará su XXVIII edición el próximo sábado, proyectará este martes la comedia colectiva de género fantástico "Ovella".

En la rueda de prensa de presentación del film, que participa en la Sección Panorama Fantástico del Festival, han participado Justo Ezenarro, director de FANT, y Daria Molteni, una de las directoras de la película.

Según han explicado, "Ovella" presenta a Ove, un joven que ha sido tratado y criado como una oveja toda su vida. Su vida diaria consiste en comer, dormir, pastorear y pasar el rato con LL, la única oveja del rebaño que parece aceptarlo.

Esta película es una producción de ESCAC Films. Una de las asignaturas que llevan a cabo los alumnos de 4º curso de la ESCAC es el largo colectivo, una pieza coral donde intervienen estudiantes de todas las especialidades: directores, guionistas, productores, directores de fotografía y de arte, montadores y sonidistas.

De ahí ha surgido, por ejemplo y además de este largometraje, "La filla d'algú [+]", premio Movistar + a la Mejor Película y Biznaga de Plata a la Mejor Actriz para Aina Clotet en la sección ZonaZine del Festival de Cine de Málaga de 2019, han destacado en la presentación.

La comedia de género fantástico "Ovella" se proyectará este martes, 10 de mayo, en la Sala 2 de los cines Gólem - Alhóndiga a las 19.50 horas con acceso gratuito.

"Ovella" participa en la sección Panorama Fantástico en la que también figuran títulos como la película peruana "El Corazón De La Luna", del Aldo Salvini; "Lagunas, La Guarida del Diablo", de Marc Carreté; y "Opal", dirigida por Alain Bidard, las tres estrenos en el Estado.

Junto a ellas también participan, entre otros films, la chilena "Apps", dirigida por Sandra Arriagada, Camilo León, Lucio A. Rojas, José Miguel Zúñiga y Samot Marquez; y las españolas "Jacinto", dirigida por Javier Camino Miguélez; y "Tiempos Futuros", de V. Checa; así como la inglesa "The Timekeepers Of Eternity", dirigida por Aristotelis Maragkos. En la sección no competitiva de Panorama Fantástico participa el estreno en el Estado "The Nanny's Night", de Ignacio López.