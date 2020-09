Fernando Trueba clausurará la 68 edición del Festival con la película 'El olvido que seremos'

SAN SEBASTIÁN, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estreno internacional de 'El olvido que seremos / Forgotten We'll Be', producción colombiana dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por Javier Cámara, clausurará fuera de concurso la Sección Oficial de la 68 edición del Festival de San Sebastián. La película, adaptación de la novela homónima de Héctor Abad Faciolince, forma parte de la Selección Oficial de Cannes 2020, suspendido por la pandemia.

El certamen cinematográfico donostiarra ha detallado que Héctor Abad Faciolince, uno de los escritores más destacados de la Colombia contemporánea, narró en su libro 'El olvido que seremos' la historia de su padre, Héctor Abad Gómez, un médico y activista por los derechos humanos "en el Medellín polarizado y violento de los años 70".

David Trueba firma el guión de la adaptación de un best-seller que ha vendido más de 300.000 copias en todo el mundo y que ha sido traducido a más de doce lenguas y vendido a más de 20 países.

'El olvido que seremos / Forgotten We'll Be' es un proyecto de Caracol Televisión realizado por Dago García Producciones en cuyo reparto figuran intérpretes como Javier Cámara, Nicolás Reyes Cano, Patricia Tamayo o Juan Pablo Urrego.

También es la película elegida por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar al país como Mejor película iberoamericana en la próxima edición de los Premios Goya, que se celebrarán el 27 de febrero de 2021 en Málaga. La película está distribuida por Bteam Pictures en España y Film Factory se ocupa de las ventas internacionales.

Fernando Trueba (Madrid, 1955), ganador de un Oscar a la Mejor película de habla no inglesa por 'Belle Époque' (1993), ha participado en el Festival de San Sebastián desde los inicios de su carrera. Presentó el documental 'Mientras el cuerpo aguante' (1982) en la Sección Oficial, a la que después ha vuelto con 'El baile de la victoria' (2009), proyectada fuera de concurso, y con 'El artista y la modelo' (2012), por la que obtuvo la Concha de Plata al Mejor director.

Entre otras secciones, sus películas también se han podido ver en la antigua Made in Spanish -'Two Much' (1996), 'La niña de tus ojos' (1999) o 'Calle 54' (2000)- y también en el Velódromo, donde presentó 'El milagro de Candeal' (2004). Además, 'Chico & Rita' (2013), filme de animación codirigido junto a Javier Mariscal y Tono Errando, formó parte de la retrospectiva 'Animatopia. Los nuevos caminos del cine de animación'.