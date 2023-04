El festival Vértigo Rock de Ermua celebrará en mayo su XV aniversario

BILBAO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Vértigo Rock de Ermua celebrará los próximos 12 y 13 de mayo su XV aniversario con un cartel que combinará "el talento local con grupos de renombre".

Según ha informado el Ayuntamiento, la mitad del cartel está compuesto por bandas de Ermua y se ha retomado la colaboración con Alboka Musika Eskola para que los jóvenes del municipio puedan subirse al escenario.

La programación arrancará la tarde del viernes 12 de mayo con una elektrotxaranga y después la plaza Cardenal Orbe acogerá los conciertos de los ermuarras Bichorraro y We Are Apes, Hello.

La jornada del sábado 13 se trasladará a la zona de Betiondo y contará con dos escenarios: uno principal, como en años anteriores, y una carpa en homenaje a Xabier Ciarsolo, donde se concentrarán los sonidos más hardcore.

Los grupos que encabezarán esta XV edición del Vértigo Rock son Ktulu, Asgarth y Yugular. Los catalanes Ktulu llegarán a Ermua para celebrar su 35 aniversario a golpe de thrash metal, mientras que los donostiarras Asgarth pondrán el toque más melódico con su heavy metal en euskera. Yugular, por su parte, está formado por integrantes de Non Servium, Kaotiko y Arkada Social, y presentarán su propuesta "brutal punk sin filtros".

Los sonidos hardcore estarán representados por los donostiarras Adrenalized, los madrileños Brothers Till We Die y los eibarreses Ekinocio. Tampoco faltará el metal alternativo de la mano de las madrileñas Bones of Minerva o el punk del combo Shöck, desde Bilbao y Lleida.

A lo largo de la jornada del sábado se podrá disfrutar, además, de cinco grupos locales: Orihen, Storbais, Indabak, Painapple y Makis 37. La organización está trabajando para incluir más actividades que completen la jornada del sábado.