El FesTVal 2026 volverá a convertir Vitoria-Gasteiz en el epicentro de la televisión

Presentación del FesTVal 2026 - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XVIII edición del FesTVal, Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz, volverá a convertir a la capital alavesa en el epicentro de la televisión para acoger, entre el 7 y el 12 de septiembre, los principales estrenos absolutos de las cadenas y plataformas de televisión para la nueva temporada, con la presencia de sus rostros y artistas más conocidos, además de presentaciones exclusivas.

El Palacio de Congresos Europa volverá a ser la sede central del festival, lugar que ha acogido este jueves su presentación con la participación de su director, Joseba Fiestras, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, y el diputado general de Álava, Ramiro González.

De entre su programación, Fiestras ha adelantado que el FesTVal proyectará en primicia 'Rojo sobre blanco', 'Marusía. Vientos de Honor', 'A la deriva', 'Las Berrocal. T2' y 'Euskal Herria Hegan. Una mirada desde el aire'.

Además, será escenario de los preestrenos de 'Las Hijas de la criada', 'MasterChef Celebrity Legends', el documental de Hombres G 'Los Mejores Años de Nuestra Vida' y la tercera edición de 'Supervivientes All Stars'. El certamen acogerá también lo nuevo de 'Al cielo con ella', la presentación exclusiva de la nueva televisión La Séptima, y las novedades de programación de AMC Global Media, entre otros contenidos.

También la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) participará de nuevo en FesTVal con proyectos audiovisuales de las televisiones de Baleares, Asturias y Cataluña.

Durante su intervención, el consejero ha destacado que "la celebración de una nueva edición del FesTVal confirma el arraigo de un evento que, tras 18 años de trayectoria, se ha convertido en uno de los grandes referentes culturales de Euskadi y en un importante escaparate para la proyección de Vitoria-Gasteiz".

Por su lado, Etxebarria ha puesto en valor el apoyo permanente ofrecido por el Ayuntamiento desde la puesta en marcha del evento en 2009, para propiciar "una promoción extraordinaria de la ciudad y que el nombre de Vitoria-Gasteiz llegue a todos los rincones".

La alcaldesa ha subrayado, asimismo, el "impulso que el FesTVal supone para la economía local" y ha expresado el deseo de ver nuevamente desplegada la alfombra naranja, "un color que transmite energía, la misma que queremos para Vitoria".

DESTINO TURÍSTICO

El consejero de Turismo ha hecho hincapié en que "los destinos turísticos ya no compiten únicamente por su patrimonio o sus paisajes, sino también por su capacidad para generar experiencias, emociones y relatos que permanezcan en la memoria de quienes los visitan".

En ese sentido, ha señalado que "los festivales como el FesTVal contribuyen a reforzar la imagen de Euskadi y a mostrar el atractivo de Vitoria-Gasteiz a través de las retransmisiones, entrevistas, reportajes y contenidos que se difunden durante esos días".

Tabién ha destacado que "quienes acuden al festival descubren una ciudad acogedora, con una gastronomía reconocida internacionalmente, un patrimonio singular y un entorno que invita a regresar". "Cada imagen compartida y cada aparición en los medios ayudan a despertar el interés por conocer Euskadi y consolidan la proyección del destino entre nuevos visitantes", ha agregado.

Asimismo, ha recordado que el turismo vasco continúa evolucionando de forma equilibrada. Durante el primer semestre del año, Euskadi ha registrado un crecimiento moderado del 1,3%, consolidando al mismo tiempo la desestacionalización, el aumento del turismo internacional y un modelo basado en la sostenibilidad.

Unos resultados que, según ha señalado, "son fruto de políticas como la nueva Ley de Turismo, el impulso al impuesto sobre las estancias turísticas y el fortalecimiento de la coordinación institucional".

En este contexto, ha defendido el apoyo a grandes acontecimientos como el FesTVal, que "combinan cultura, promoción del territorio y actividad económica". "Las pantallas ya no solo reflejan los destinos, también ayudan a crearlos", ha afirmado, para resaltar "el creciente impacto que las series, los programas y las producciones audiovisuales tienen a la hora de inspirar nuevos viajes".