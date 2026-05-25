Las fiestas del barrio bilbaíno de Ibarrekolanda cortan la calle Bernidorm y ocupan el aparcamiento

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao cortará el tráfico rodado en la calle Benidorm, entre Avenida Lehendakari Aguirre y la calle Ibarrekolanda y entre la calle Ibarrekolanda y la calle Txakolin, desde las 08.00 horas de este próximo miércoles y hasta las 11.00 horas del 8 de junio, aproximadamente, por las fiestas de Ibarrekolanda.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, se desviará el tráfico por Avenida Lehendakari Aguirre, Plaza Ugarteko, Ibarrekolanda y Txakolin. Del 27 de mayo al 8 de junio se ocupará el aparcamiento en las calles: Benidorm, Juan de Urbieta, Arbolagana y Txakolin.

Se permitirá el acceso-salida a los garajes. La ocupación de la vía pública viene motivada para la ubicación del recinto festivo y ferial de Barracas por las Fiestas de Ibarrekolanda 2026.