La final de la UEFA Europa League 2025 generó un impacto de más de 52 millones de euros en la economía vasca

Final de la UEFA Europa League 2025 en el estadio de San Mamés, en Bilbao - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Supone un retorno sobre la inversión que multiplica por 13 el presupuesto de Gobierno Vasco, Diputación Foral y Ayuntamiento

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Final de la UEFA Europa League 2025, disputada el pasado 21 de mayo en San Mamés, ha generado un impacto de 52,25 millones de euros en la economía vasca, cifra que supone un retorno sobre la inversión (ROI) que multiplica por 13 el presupuesto aplicado entre las tres instituciones vascas (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao) para promover la celebración del citado evento deportivo.

Según han informado instituciones vascas, así lo corrobora el informe de impacto de la Final de la UEFA Europa League 2025 realizado por Ikertalde para el comité organizador local, que mide el alcance del evento desde un punto de vista económico, social, medioambiental y mediático.

El impacto económico directo, referente al gasto organizativo en Euskadi, ascendió a 11,52 millones de euros. La organización de la final conllevó la contratación de empresas y personas vascas, siendo el montante de esta inyección 8,86 millones de euros, de los que 2,12 millones se correspondían a la inyección económica de las tres instituciones vascas.

La cantidad restante se correspondió con la inyección económica por la UEFA, RFEF y los dos equipos finalistas. La final también implicó la estancia en Euskadi de colectivos ligados al evento, aportación que sumó 2,66 millones de euros.

En lo referente al impacto económico generado por las personas atraídas por el evento, referente al gasto de turistas, excursionistas y ciudadanía vasca, la cifra ascendió a 23,83 millones de euros, siendo las personas con entrada quienes realizaron la mayor parte de dicha aportación: más de 19 millones de euros.

También el colectivo de visitantes que pernoctó efectuó el 94% de la aportación económica de esta partida, siendo el gasto en alojamiento el 57,3% del total del impacto económico secundario.

La tercera partida económica, el impacto económico inducido, que tiene en cuenta las producciones intermedias a lo largo de la cadena de valor empresarial vasca, se cifró en casi 16,9 millones de euros. Además, la celebración de la final ha supuesto una adición al PIB de Euskadi de casi 30 millones de euros, la contratación de 112 empresas vascas, así como 844 personas vascas empleadas.

En cifras generales, el evento internacional deportivo movilizó a un total de 85.930 personas, de las cuales el 61% fueron de origen británico, y el público de origen local (Euskadi) supuso el 18% del total de la participación. El 65% del total de personas movilizadas fueron menores de 45 años, y el grupo de entre 25-44 años dominó por encima del resto (44%).

De las 85.930 personas movilizadas, 49.862 accedieron al estadio de San Mamés, y otras 36.068 personas se sumaron a participar activamente en el evento, a pesar de no tener entrada para ver la final in situ. Los grupos de amistades (4 personas por grupo como tamaño promedio) dominaron la participación, seguido de la participación en familia (22,4%) y en pareja (10,1%).

El director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, Gorka Iturriaga, ha destacado que la Final de la UEFA Europa League 2025 "ha sido mucho más que un gran acontecimiento deportivo". "Ha sido una oportunidad para fortalecer el ecosistema del deporte en Euskadi y reafirmar nuestra capacidad para organizar eventos de primer nivel con un retorno económico y social muy significativo. El impacto generado va más allá de las cifras", ha indicado.

A su juicio, "este tipo de citas dejan un legado que impulsa el empleo, dinamiza la economía local y refuerza los valores del deporte" en la sociedad: "la colaboración, el esfuerzo compartido y el orgullo de país".

La diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral, Ainara Basurko, ha recalcado que "eventos internacionales de esta magnitud son una oportunidad extraordinaria para proyectar al mundo la imagen de un territorio abierto, moderno y competitivo. "Bizkaia se posiciona como un destino atractivo para el talento, las inversiones y las grandes citas globales gracias a su capacidad organizativa, su hospitalidad y la calidad de sus infraestructuras", ha apuntado.

Por su parte, la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo, Kontxi Claver, ha hecho hincapié en "la muy positiva valoración" por parte de los participantes en el evento, "lo que refleja la excelencia organizativa y la capacidad de movilizar a 86.000 personas" en la capital vizcaína.

"Organizar bien significa proyectar nuestra ciudad al mundo, generar impacto económico, impulsar el turismo y fortalecer nuestra identidad. Ahora nos toca mirar al futuro, al 22 y 23 de mayo, días en que San Mamés y Bilbao serán de nuevo el epicentro de la EPCR Challenge Cup y la Investec Champions Cup de rugby", ha animado.

IMPACTO TURÍSTICO

La movilización turística del evento se situó en 54.595 personas. Un 64% del total de personas movilizadas pernoctaron con motivo de la final, mayoritariamente en Bilbao y Bizkaia (84,8%), con una estancia media de más de dos noches. Respecto al transporte utilizado, dos de cada tres lo hizo en avión. El 58% se alojó en hoteles y el 35% en apartamentos turísticos.

Según el estudio, las motivaciones para la participación fueron principalmente dos: la magnitud del evento, pero también la posibilidad de vivir y visitar Bilbao, Bizkaia y Euskadi "en un momento único". El 47% del turismo generado por la UELF 2025 recomendaría "fuertemente" el territorio y el 67% dijo tener disposición de volver. La calidad de la experiencia fue valorada con una nota promedio de 8,5 sobre 10.

La amabilidad y trato del staff fue valorado con un 8,66 sobre 10, la seguridad con un 8,64, la hostelería con un 8,61, el entusiasmo y apoyo de la población local con un 8,55, y la calidad del estadio de San Mamés con un 8,6.

En cuanto a la sociedad vasca, al 76% de las personas la celebración de esta final les generó "sentimientos de orgullo y felicidad", el 85% consideró que "en Bilbao, Bizkaia y Euskadi se organizan eventos atractivos", y el 80% dijo que se deben seguir trayendo esta clase de eventos.

En cuanto a las oportunidades de mejora, la carestía de la ciudad o los problemas de aparcamiento fueron las cuestiones más repetidas, con el 29,6% y el 11,4% del total de las menciones.

IMPACTO MEDIÁTICO Y SOCIAL

Entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2025, la Final de la UEFA Europa League generó 6.720 impactos en prensa, radio, televisión y, sobre todo, en redes sociales (36,2%), con un valor económico total acumulado de 34 millones de euros. Cuatro de cada 10 menciones correspondieron con medios locales.

En lo referente al ámbito social, el evento contó con la participación de un total de 270 personas voluntarias y con la colaboración de 11 entidades sociales de Bizkaia. Por otro lado, la cifra de recogida de residuos separada fue del 58,41%.

La estrategia de movilidad con enfoque sostenible se distinguió por la gestión de los autobuses ligados a vuelos chárter a través de párking disuasorios ubicados fuera de la ciudad, priorizando las rutas a pie dentro de Bilbao, y con la colaboración de Bizkaibus, Metro Bilbao y Euskotren.

FINALES DE RUGBY 2026

Tras "el éxito" de la celebración del Grand Départ Pays Basque en julio de 2023 y con las positivas cifras de la Final de la UEFA Women's Champions League 2024 y la Final de la UEFA Europa League 2025, se celebrarán en Bilbao las finales de rugby de 2026, impulsadas por Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao.

Las entradas para la Final de la EPCR Challenge Cup 2026 y la Final de la Investec Champions Cup 2026, que se disputarán los días 22 y 23 de mayo, respectivamente, en el estadio de San Mamés, ya están a la venta. Se ofrecen paquetes especiales de fin de semana que incluyen entradas para ambos partidos