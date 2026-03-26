Firmado hasta 2028 el acuerdo convenio colectivo de Kutxabank con el 94,4% de la representación de los trabajadores

Sede de Kutxabank en Bilbao - KUTXABANK

BILBAO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Kutxabank ha firmado este jueves en la comisión negociadora el IV Convenio Colectivo de la entidad con el respaldo del 94,4% de la representación de los trabajadores y trabajadoras. El nuevo marco laboral de aplicación a más de 5.200 personas, tiene una vigencia de cuatro años (2025-2028).

En un comunicado, el banco vasco ha destacado que el convenio ha sido suscrito "con la mayoría" de la representación de los trabajadores y trabajadoras (ELA, CCOO, Pixkanaka Kaskari, ALE y LAB), y después de "más de un año de negociación y tras la firma de un preacuerdo en enero" con el mismo porcentaje de representación sindical ahora alcanzado.

Según han resaltado desde Kutxabank, el acuerdo "representa mejoras en todos los ámbitos profesionales, con especial atención al talento joven, el desarrollo de carreras profesionales, beneficios sociales, conciliación de la vida profesional y familiar y retribución".

El nuevo marco laboral, han añadido, "impulsa así la estrategia del banco de crear valor económico y social, desarrollando el talento de sus personas".

Asimismo, "amplía la dedicación al aprendizaje continuo en un entorno de transformación social y tecnológica y de incertidumbre creciente, en el que seguirá priorizando la atención a sus clientes".

El convenio avanza también en una de las líneas prioritarias de la compañía, y que pasa por "promover un entorno favorable a la conciliación de la vida familiar, flexibilizando las condiciones de trabajo y dando espacio a nuevas realidades sociales".

Para Kutxabank, este IV Convenio Colectivo "refuerza la apuesta del banco por las personas", uno de los ejes estratégicos de su Plan Benetan 2025-2027, que fija entre sus prioridades impulsar el empleo de calidad, desarrollar el talento de sus personas y compartir con ellas el propósito y los valores del banco", ha apuntado.

Ese Plan estratégico prevé, tal y como han detallado, la incorporación de más de 450 profesionales (contrataciones fijas); más de un centenar de ellos, con perfil tecnológico. A cierre de 2025, el banco había registrado ya 266 incorporaciones, cerca del 60% del total.