La fiscal superior de Euskadi alerta de la comisión de delitos contra la libertad sexual por menores

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, se ha reunido esta mañana con la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán del Río, para recibir la Memoria Anual de la Fiscalía - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fiscal superior del País Vasco, María del Carmen Adán, ha alertado este martes de que la comisión de delitos contra la libertad sexual por parte de menores es "altamente preocupante". La máxima representante del Ministerio Público en euskadi ha destacado el aumento del número de delitos de carácter grave cometidos por menores.

En declaraciones a los medios informativos antes de entregar la memoria anual de la Fiscalía a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, Adán ha asegurado que la comisión de delitos para la libertad sexual en el ámbito de menores es "altamente preocupante".

"Los mecanismos que tenemos de respuesta igual no son adecuados, igual tampoco logramos más que reaccionar, cuando en este ámbito igual el área de prevención es el que debería funcionar", ha reflexionado sobre los mecanismos de prevención.

En ese sentido, ha aseverado que la transmisión de pornografía por parte de menores ha aumentado, porque incluso hay autores menores de edad que transmiten archivos con un contenido pornográfico "muy peligroso, que no son exactamente conscientes del alto contenido de violencia que esos archivos tienen".

Sin embargo, ha reconocido que desde los procedimientos judiciales no se puede dar la respuesta adecuada a este problema, sino que compete al campo de la prevención educativa, familiar y social.

RALENTIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Asimismo, ha destacado "la falta de total agilidad en los procedimientos" y ha asegurado que existe "un problema de ralentización de la administración de la justicia que no logramos solucionar".

"Nos preocupa mucho que haya descendido el número de diligencias urgentes, que es uno de los procedimientos que por parte de la Fiscalía se consideran adecuados para ayudar a la agilidad", ha asegurado.

En cuanto a los pequeños delitos, ha admitido que los robos de móviles, los "pequeños tirones" o las sustracciones son "algo que sigue preocupando y un tema que ha de tratarse en el marco de la seguridad pública".