BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espacio Bidebarrieta Kulturgunea del Ayuntamiento de Bilbao acogerá este miércoles, a las 19.00 horas, un nuevo encuentro del ciclo "Encuentros con la actualidad" con el catedrático de Física de la EHU Agustín Sánchez-Lavega, que conversará con el periodista Mikel Reparaz acerca del descubrimiento de una enorme estructura atmosférica en Saturno.

La jornada lleva por título "Investigando el espacio: descubrimientos, desafíos y nuevas fronteras" y en ella se dará cuenta del último descubrimiento llevado a cabo por el equipo de la EHU liderado por Agustín Sánchez-Lavega, una estructura atmosférica de diez lados en el polo sur de Saturno, que ha tenido repercusión en medios de comunicación de medio mundo.

Esa gigantesca estructura atmosférica, bautizada como "decágono", es uno de los hallazgos recientes más llamativos en el ámbito de las ciencias planetarias. Los resultados se publicaron el 2 de septiembre de 2026 en la revista científica Science Advances.

La investigación ha sido posible gracias a la combinación de observaciones del telescopio espacial Hubble y de imágenes obtenidas desde observatorios terrestres, y el hallazgo resulta especialmente interesante porque recuerda al famoso hexágono del polo norte de Saturno, una estructura atmosférica de seis lados que lleva observándose desde hace más de cuatro décadas. Sin embargo, el nuevo decágono presenta características propias y parece encontrarse todavía en evolución, según han destacado desde el ayuntamiento.

El descubrimiento, han precisado, "no consiste únicamente en encontrar una figura geométrica curiosa en Saturno, sino en observar cómo se desarrolla una estructura atmosférica gigantesca en tiempo real", lo que ofrece "una oportunidad excepcional para comprender mejor los mecanismos que gobiernan la meteorología de los planetas gigantes".

Partiendo de esta importante investigación, en el encuentro se podrá conocer de la mano de Agustín Sánchez-Lavega la manera en la que los astrofísicos abordan el estudio del universo y cuáles son los desafíos de la investigación espacial.

Agustín Sánchez-Lavega (Bilbao, 1954) es profesor emérito y catedrático de física de la EHU en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Especialista en las atmósferas planetarias y la dinámica de los cuerpos celestes del sistema solar, se trata de uno de los investigadores de planetas más reconocidos internacionalmente.

Ha desarrollado una trayectoria de más de 45 años dedicada a la investigación, la docencia y la divulgación científica. Es fundador del Grupo de Ciencias Planetarias y del Aula Espazio Gela y ha participado en importantes misiones espaciales de la NASA y la Agencia Espacial Europea, como Mars2020, Venus Express y JUICE.

Sus investigaciones han sido publicadas en revistas de referencia como Nature y Science. Entre sus numerosos reconocimientos destacan el Premio Euskadi de Investigación (2016), la medalla David Bates de la Unión Europea de Geociencias (2020) y la Europlanet Lifetime Achievement Medal (2026), que reconoce su contribución a las ciencias planetarias.