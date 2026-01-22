Fuerte viento sur y lluvias al inicio y final de este viernes en Euskadi

Vista de la costa de Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes, 23 de enero, viento de componente sur, insistente, y con rachas muy fuertes en las zonas más expuestas.

Se esperan chubascos intensos durante la madrugada y en la vertiente cantábrica. En las horas centrales del día la lluvia amainará, pero al final de la jornada llegarán nuevas precipitaciones, que serán más copiosas hacia el interior.

La cota de nieve podría situarse en torno a 1.000 metros al final día. Las temperaturas no experimentará cambios significativos.