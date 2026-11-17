Las fuertes rachas de viento provocan daños en el edificio Clara Campoamor de Barakaldo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento que se han registrado desde este pasado lunes han levantado varias placas del tejado del centro Clara Campoamor de la localidad vizcaína de Barakaldo, lo que ha provocado el cierre temporal de la zona de servicios sociales.

Según ha informado el Ayuntamiento en sus redes sociales, los fuertes vientos provocaron anoche que se levantaran varias placas del tejado de los Servicios Sociales Básicos del edificio Clara Campoamor.

Como medida de prevención, se cerró la Casa de la Cultura, aunque posteriormente se anunció la apertura tanto de la Casa de Cultura como de la biblioteca. La zona de los Servicios Sociales de Base, por su parte, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.