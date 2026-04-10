Fundación eAtlantic comparte en Sevilla líneas de investigación de la UE sobre transformación territorial y fiscalidad

En la jornada de trabajo, Urkullu ha explicado las líneas generales que desarrolla la fundación que preside - EATLANTIC

VITORIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Fundación eAtlantic Fundazioa, Iñigo Urkullu, ha participado este viernes en Sevilla en la jornada de trabajo del Joint Research Centre (JRC), dedicada a compartir distintas líneas de investigación que esta entidad, dependiente de la Comisión Europea, viene desarrollando en distintos ámbitos que afectan a la vida de la ciudadanía residente en la UE, como la Inteligencia Artificial (IA), la transformación territorial, la industria limpia y la política fiscal.

El Centro Común de Investigación (JRC, en inglés) desempeña desde su sede en la capital andaluza un papel relevante en el apoyo a la elaboración de políticas de la UE, ya que proporciona investigación "de alta calidad" en estas materias, según ha informado eAtlantic en un comunicado.

En la jornada de trabajo, Urkullu ha explicado las líneas generales que la Fundación eAtlantic persigue desde su creación, haciendo hincapié en el compromiso de investigación que le inspira para contribuir al desarrollo económico y social de la zona geoestratégica de la Fachada Atlántica.

En su intervención, ha puesto de relieve la importancia de "aportar desde la sociedad civil y en colaboración con las instituciones públicas todas aquellas propuestas que generen valor dentro de una voluntad compartida".

La sesión ha incluido dos paneles temáticos, en los que diferentes especialistas han abordado cuestiones como la localización e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las regiones de la UE, las políticas fiscales, la innovación para transformar territorios, o la orientación de inversiones a través de la complejidad económica.

El JRC, creado en 1994, alberga en la actualidad a un equipo investigador de cerca de 400 personas de distintas nacionalidades, que ofrecen asesoramiento independiente y basado en evidencias científicas para apoyar la formulación de políticas de la Unión Europea.

Además, el centro cuenta con una mesa de 30 ingenieros e ingenieras que se reúne periódicamente con responsables de empresas para definir las tecnologías capaces de reducir emisiones.