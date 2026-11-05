La Fundación Sener y la Fundación Pink Force impulsan robótica y tecnología en el acompañamiento hospitalario infantil

Imagen de Sener Pink Force. - FUNDACIÓN SENER

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sener, organización sin ánimo de lucro del grupo de ingeniería y tecnología Sener, cuya sede social está en la localidad vizcaína de Getxo, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación The Pink Force para impulsar la robótica y la tecnología al servicio del acompañamiento hospitalario infantil.

A través de un programa de voluntariado de la Fundación Sener, profesionales del grupo Sener participarán en la fabricación y mejora técnica de los robots R2-KT para hacerlos más completos y fáciles de reproducir, según ha informado la Fundación Sener en un comunicado.

La Fundación The Pink Force tiene como misión acompañar a pacientes infantiles hospitalizados y promover iniciativas educativas, tecnológicos y solidarias que pongan la ingeniería, la creatividad y la innovación al servicio de este colectivo, han explicado.

Han incidido en que la Fundación The Pink Force es una entidad dedicada al acompañamiento de pacientes pediátricos hospitalizados a través de la tecnología y la robótica y ha asegurado que mediante este acuerdo, desde la Fundación Sener se sumarán como voluntarias a los proyectos tecnológicos de la organización, aportando su conocimiento y experiencia en ingeniería para mejorar el desarrollo y la fabricación de los robots que acompañan a niños y niñas hospitalizados.

La aportación de Sener se centrará en el ámbito técnico del proyecto mediante la construcción en aluminio de una unidad maestra de R2-KT, que servirá como modelo para transferir conocimiento a la Fundación The Pink Force y facilitar la fabricación de futuras unidades.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO

Los profesionales de Sener colaborarán en el montaje, mantenimiento y mejora de los robots existentes, revisarán sus diseños mecánicos y sistemas electrónicos, participarán en la fabricación de piezas y trabajarán en el desarrollo de nuevas funcionalidades.

El objetivo es, según han dicho, avanzar hacia un modelo más estandarizado, escalable y fácil de reproducir, que permita construir nuevas unidades con mayor rapidez y fiabilidad.

La directora de la Fundación Sener, Rosana Madroñal, ha asegurado que este proyecto "refleja perfectamente el espíritu del voluntariado" de la Fundación Sener, que pasa por poner el conocimiento, la experiencia y el compromiso de los profesionales de Sener al servicio de la sociedad.

Ha indicado igualmente que gracias a esta colaboración, las personas voluntarias podrán aportar su "talento en ingeniería, tecnología y robótica" a una iniciativa que acompaña a niños con cáncer durante su estancia hospitalaria.

A su juicio, es un ejemplo de cómo las capacidades técnicas "pueden contribuir a generar un impacto positivo real en la vida de las personas y de cómo la innovación cobra su mayor valor cuando se pone al servicio de quienes más la necesitan".

R2-KT es el robot con el que la Fundación The Pink Force visita hospitales para realizar actividades de entretenimiento, aprendizaje y acompañamiento con pacientes pediátricos, especialmente niños con cáncer u otras enfermedades graves que requieren largas estancias. hospitalarias.

ACTIVIDADES LÚDICAS Y EDUCATIVAS

Gracias a la interacción con el robot, los menores pueden participar en actividades lúdicas y educativas que contribuyen a hacer más llevadera su estancia en el hospital y fomentan la ilusión, la creatividad y el aprendizaje durante el proceso asistencial.

La colaboración de los voluntarios de Sener se desarrollará a través de The Pink Force Factory, el programa impulsado por la Fundación The Pink Force para diseñar, fabricar y mejorar los robots que utiliza en sus actividades hospitalarias.

Desde 2025, esta iniciativa involucra a colegios, universidades, centros de formación profesional y empresas en dos líneas de actuación complementarias.

De este modo, por un lado, promueve la construcción y mejora de unidades de R2-KT a tamaño real, destinadas a las actividades de acompañamiento que la fundación desarrolla en hospitales y en las que participarán las personas de Sener aportando su conocimiento técnico.

Por otro, impulsa la fabricación de mini R2-KT, réplicas de unos 30 centímetros construidas principalmente por estudiantes de primaria y secundaria que, posteriormente, se donan a niños hospitalizados de larga estancia.

Estos mini R2-KT incorporan un sistema de acceso a una aplicación digital que amplía la experiencia de acompañamiento con contenidos, actividades y recursos diseñados específicamente para los menores y sus familias.

Con este modelo, The Pink Force Factory persigue un doble objetivo, aumentar el alcance de sus iniciativas de acompañamiento hospitalario y acercar las disciplinas STEM a jóvenes y estudiantes a través de proyectos tecnológicos con un "claro impacto social".

El fundador y presidente de la Fundación The Pink Force, Andoni Serrano, ha destacado que con The Pink Force Factory se quiere que el talento de estudiantes y profesionales se convierta en nuevas formas de acompañar a los niños hospitalizados.

La colaboración con la Fundación Sener les ayuda, ha reconocido, a "construir una base técnica más sólida para que más centros educativos, universidades o empresas puedan sumarse y nuestra labor llegue a más niños y familias".

Esta iniciativa se enmarca en el programa de voluntariado corporativo de la Fundación Sener, que promueve la participación de los profesionales del grupo en proyectos de interés social mediante la aplicación de sus conocimientos y experiencia técnica.

A través de este modelo, la Fundación Sener busca poner la ingeniería, la innovación y el talento de las personas de Sener al servicio de retos reales que contribuyan al bienestar de la sociedad.

La colaboración con la Fundación The Pink Force es un ejemplo de este compromiso, al permitir que capacidades especializadas en diseño, fabricación, desarrollo tecnológico y gestión de proyectos contribuyan directamente a mejorar la experiencia de niños y niñas hospitalizados.

Al mismo tiempo, la iniciativa fomenta la implicación de los profesionales en proyectos con un propósito social tangible, generando un impacto positivo tanto en las entidades beneficiarias como en las personas voluntarias que participan en ellos.