Gamarra dice que el pacto de PP y Vox en Extremadura "es muy buena noticia" porque "responde a la voluntad" ciudadana

Gamarra ha participado en un acto del PP en Vitoria-Gasteiz - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que el acuerdo de gobierno alcanzado por su partido y Vox en Extremadura "es una muy buena noticia" porque "responde a la voluntad" de los ciudadanos y "materializa la gobernabilidad".

Gamarra, en declaraciones a los periodistas en Vitoria-Gasteiz, ha defendido el pacto alcanzado por el Partido Popular y Vox para el Gobierno de Extremadura.

"La clave es que los extremeños votaron, y este acuerdo responde a la voluntad de los extremeños", ha afirmado Gamarra, que ha considerado que "es una muy buena noticia que la gobernabilidad se ha materializado".

"El Gobierno ya está ahí, respondiendo a la voluntad de los ciudadanos en las urnas", ha manifestado la dirigente del PP, que ha explicado que "cuando haya algo que informar" sobre las negociaciones entre ambos partidos en otros territorios, se dará cuenta de ello.