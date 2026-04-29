Garrido (PP) dice que la crisis de PNV y PSE es "un nuevo paripé de distanciamiento ficticio porque ambos se necesitan"

VITORIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlamento vasco, Laura Garrido, ha afirmado que la "crisis" entre el PNV y el PSE-EE es "un nuevo paripé de distanciamiento ficticio" porque ambos "se necesitan en Madrid y en Euskadi".

Garrido se ha referido, de esta forma, a la polémica surgida tras la difusión por el PSE-EE de una foto del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, creada con inteligencia artificial, en la que este aparecía lanzándose a una piscina, que los jeltzales calificaron de "indecente".

En su opinión, estamos asistiendo a "una nueva sobreactuación del PNV que hasta ahora ha aguantado con todo: corrupción, cese del fiscal general del Estado, falta de presupuestos, tragedia de Adamuz, apagón del que se cumple ahora un año y huelga de médicos", y, ahora resulta, que "se coge una rabieta por un meme a Aitor Esteban".

Para Garrido, "es evidente que estamos ante un nuevo paripé, un distanciamiento ficticio" porque el PNV y el Partido Socialista "se necesitan tanto en Madrid como en Euskadi". "A la hora de la verdad, nacionalistas y socialistas continuarán apoyándose mutuamente como hasta ahora y el PNV seguirá siendo la muleta de Sánchez", ha asegurado.